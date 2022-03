Corona-Lockerungen : Ab Sonntag kein 3G mehr bei der Bahn

Ein ICE am Erfurter Hauptbahnhof (Archiv). Foto: dpa/Martin Schutt

Berlin Wer mit der Deutschen Bahn fahren will, braucht dafür von diesem Sonntag an keinen 3G-Nachweis mehr. Hintergrund sind die bundesweiten Corona-Lockerungen.

Fahrgäste der Deutschen Bahn können die Züge von diesem Sonntag an wieder ohne 3G-Nachweise als Geimpfte, Genesene oder Getestete nutzen. Der Konzern setzt damit die neuen Vorgaben zum Infektionsschutz um, wie ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. In Fern- und Nahverkehrszügen gilt demnach aber weiter die Pflicht, FFP2-Masken oder medizinische Masken zu tragen. In der Bordgastronomie bleibt die 3G-Regel zudem bundesweit bestehen.