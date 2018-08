Deutsche Bahn: 2018 schon mehr Böschungsbrände als 2017

Deutsche Bahn : 2018 schon mehr als 460 Böschungsbrände

In Siegburg an der Bahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main ist am Dienstag ein verheerender Böschungsbrand ausgebrochen. Foto: dpa/-

Berlin Das Feuer in Siegburg ist kein Einzelfall: Die große Trockenheit an den Bahnstrecken führt dazu, dass die Bahn im laufenden Jahr schon mehr gefährliche Böschungsbrände verzeichnet hat als im gesamten Vorjahr. Das geht aus bislang unveröffentlichten Zahlen des Bundesverkehrsministeriums hervor.

Die Deutsche Bahn hat im laufenden Jahr bereits mehr gefährliche Böschungsbrände an ihren Strecken registriert als im gesamten Vorjahr. Bis Ende Juli verzeichnete die Bahn in diesem Jahr schon 468 Böschungsbrände, wie aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Grünen-Anfrage hervorgeht. Im gesamten Vorjahr gab es dagegen nur 362 Böschungsbrände an Bahnstrecken. Auch 2016 zählte die Bahn nur 364 solcher Brände. Im Jahr 2015 gab es 483 und im Jahr davor 382 Böschungsbrände.

In Siegburg an der Bahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main war am Dienstag ein verheerender Böschungsbrand ausgebrochen. Das Feuer wuchs in trockenen Hecken sehr schnell und breitete sich auch auf angrenzende Häuser aus. Insgesamt wurden mindestens 40 Menschen verletzt, weitere 60 waren direkt von den Bränden betroffen, die die Feuerwehr am Nachmittag unter Kontrolle brachte. Der Zugverkehr war stundenlang lahmgelegt.



Die genauen Brandursachen in Siegburg sind noch immer unklar. Fest steht jedoch, dass die große Trockenheit und die Hitze Böschungsbrände begünstigen. „Gefahrenquellen ergeben sich unter anderem aus technischen Defekten wie dem Funkenschlag beim Bremsen, weggeworfenen brennenden Zigaretten sowie Abfall im Randbereich (wie Glasscherben, die wie Brennglas wirken)“, so das Verkehrsministerium in seiner Antwort. „Lang anhaltende Hitzeperioden und die damit verbundene extreme Trockenheit erhöhen die Brandgefahr“, heißt es in der Antwort.