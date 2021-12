Designierter SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert : „Scholz’ Kanzlerschaft ist ein gerechter Lohn“

Kevin Kühnert soll am Wochenende zum neuen SPD-Generalsekretär gewählt werden. Foto: dpa/Michael Kappeler

Interview Berlin Der designierte SPD-Generalsekretär spricht über den erfolgreichen Wahlkampf seiner Partei, sein Verhältnis zum frisch gewählten Kanzler Olaf Scholz und die Arbeit am Grundsatzprogramm, die der SPD bevorsteht. Kevin Kühnert will den programmatischen Vorrat aufstocken.

Olaf Scholz hat im Wahlkampf immer betont, dass er Kanzler wird – und er hat Recht behalten. Haben auch Sie immer damit gerechnet?

Kühnert Nein, ich habe keine Glaskugel. Auch wenn wir als SPD unsere Kampagne sehr diszipliniert gefahren und Selbstbewusstsein vermittelt haben, gab es auch mal Tage, an denen man abends ins Bett gegangen ist und gedacht hat: Meine Güte, wie fangen wir das am Wahlabend alles wieder ein? So ist Leben, es gibt Stimmungsschwankungen. Wir sind sehr froh, dass es am Ende funktioniert hat. Es ist ein gerechter Lohn, weil wir den besten und diszipliniertesten Auftritt in diesem Wahlkampf hatten, und zwar konstant über viele Monate.

Als designierter SPD-Generalsekretär werden künftig Sie für die Kampagnen zuständig sein. Sie wurden damit beauftragt, Scholz‘ Wiederwahl 2025 zu organisieren. Sehen Sie das als Ihre Aufgabe?

Kühnert Zwischen heute und der Wiederwahl von Olaf Scholz in vier Jahren steht auch noch meine Wiederwahl als Generalsekretär in zwei Jahren. Aber die Jobbeschreibung ist schon ganz richtig, das ist das übergeordnete Ziel. Wir sind eine Partei, die zu Wahlen antritt, um Verantwortung zu übernehmen. In der Bundesregierung heißt das: Wir streben an, den Kanzler zu stellen. Das tun wir jetzt und natürlich wollen wir das auch in vier Jahren tun. Meine Aufgabe ist es nicht nur, für schicke Social-Media-Bilder zur Regierungsarbeit zu sorgen. Ich will auch alles daran setzen, dass die SPD programmatisch auf der Höhe bleibt, damit auch in vier Jahren eine Mehrheit der Menschen sagt: Wenn ich an die Zukunft des Landes denken, sehe ich sie bei der Sozialdemokratie gut aufgehoben.

Die Ampel hat kaum angefangen zu regieren und nimmt schon die nächste Wahl in den Blick. Sollte man den Ball nicht flacher halten?

Kühnert Es ist schon wichtig, an das Ziel der Wiederwahl zu erinnern, weil es zeigt, dass wir uns jetzt nicht in Regierungsämtern und im Parlament zurücklehnen und darüber freuen, dass wir in den Geschichtsbüchern auftauchen. Das alleine reicht nicht zum Ruhm. Wir wollen die Zeit auch nutzen, um Menschen zu überzeugen, damit sie uns dann aus guten Gründen wiederwählen. Es geht nicht darum, sich selbst auf die Schulter zu klopfen, sondern um den Beweis einer erfolgreichen Regierungsarbeit, die wir uns für die nächsten vier Jahre vorgenommen haben.

Sie haben sich in der Vergangenheit nicht als größter Scholz-Fan hervorgetan. Steht das nicht im Widerspruch zur neuen Aufgabe?

Kühnert Mit Olaf Scholz hatte ich, wie mit einigen in meiner Partei, hin und wieder Auseinandersetzungen über den richtigen Kurs. Das kann es auch in Zukunft hier oder da mal geben. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich selbstverständlich den Mitgliedern meiner Partei, gerade auch den Kabinettsmitgliedern, weitaus näher stehe als den handelnden Personen der konkurrierenden Parteien. Olaf Scholz und ich sind ja nicht durch Zufall in der selben Partei gelandet, sondern weil wir uns dem gleichen Wertekanon verpflichtet fühlen.

Also ist Scholz das kleinere Übel als ein möglicher Kanzler einer anderen Partei?

Kühnert Nein, Olaf Scholz ist überhaupt kein Übel, weder ein großes noch ein kleines. Er ist seit diesem Mittwoch Bundeskanzler und ich bin sehr, sehr froh darüber. Dafür muss ich auch nicht blinzeln, zwinkern oder die Finger kreuzen.

Wollen Sie mit der neuen Parteispitze ein neues Grundsatzprogramm anpacken?