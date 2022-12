Lambrecht unter Druck Der zahnlose „Puma“

Einige Stunden später steht Christine Lambrecht auf dem Boden des slowakischen Verteidigungsministeriums, wo sie gleich symbolisch den Schlüssel für den ersten „Leopard 2A4“-Kampfpanzer an ihren Amtskollegen Jaroslav Nad übergibt, den Nato-Partner Slowakei im Rahmen des Ringtausches aus Beständen der deutsche Industrie erhält. Doch die SPD-Politikerin hat an diesem Tag andere Sorgen. Die nächste Pannenserie in der Truppe treibt sie um, in diesem Fall mit dem Schützenpanzer „Puma“. Für 18 der hochmodernen Kettenfahrzeuge meldete die Bundeswehr bei einer Übung den Totalausfall. Technischer K.o. Gefechtstauglichkeit, die für den „Puma“ bereits angezeigt worden war: Fehlanzeige.