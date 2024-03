Kurz-Trip vor wichtigen Ampel-Gesprächen Der Ukraine-Krieg verfolgt Scholz auch in Slowenien

Der Kurz-Trip nach Slowenien kann Scholz auch kaum von innenpolitischen Sorgen ablenken. Am Mittwochabend trifft er Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) und FDP-Chef Christian Lindner im Kanzleramt, um über mehr Unterstützung für die angeschlagene deutsche Wirtschaft zu sprechen. Dabei soll es unter anderem um ein Maßnahmenpaket der Ampel-Regierung für mehr Wirtschaftswachstum gehen, hieß es in Koalitionskreisen. Denn in der deutschen Wirtschaft läuft es schon seit fast zwei Jahren nicht mehr gut. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute attestieren ihr in ihrer neuen Prognose, die sie an diesem Mittwoch in Berlin vorstellen, mit 0,1 Prozent auch im laufenden Jahr praktisch kein Wachstum. Immerhin soll die Konjunktur wegen rückläufiger Inflationsraten und sinkender Zinsen ab der Jahresmitte endlich anspringen.