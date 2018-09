Der Staatsbesuch von Erdogan in Deutschland birgt viele Risiken

Berlin Bei Erdogans Staatsbesuch kann angesichts der fragilen deutsch-türkischen Beziehungen viel schief gehen. Vor allem die Eröffnung der Ditib-Moschee in Köln nach dem offiziellen Ende des Staatsbesuchs ist ein Risiko.

Mit dem türkischen Präsidenten ist am Donnerstag ein für Deutschland schwieriger Gast in Berlin gelandet. Recep Tayyip Erdogan hat in den vergangenen Jahren eine Entwicklung in seinem Land von einer Beinahe-Demokratie hin zu einem autokratischen System vorangetrieben. Zugleich reihten sich seit 2016 diplomatische Verstimmungen, verbale Auseinandersetzungen und der Kampf um in der Türkei inhaftierte deutsche Staatsbürger aneinander. Das deutsch-türkische Verhältnis war Ende 2017 an einem Punkt angekommen, an dem die beiden Länder kaum noch miteinander kommunizieren konnten. Doch das geht nicht.