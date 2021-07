Verkehrswende : Eine Million Elektroautos – und jetzt?

Ein VW-Mitarbeiter steckt bei der Volkswagen-Hauptversammlung in Berlin ein Ladekabel an einem VW Passat. Europas größter Autobauer Volkswagen will gemeinsam mit Energiekonzernen ein europaweites Schnellladenetz für Elektroautos aufbauen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Der Staat fördert den Kauf von Elektroautos mit Milliarden. Kostengünstigere und ökologisch sinnvollere Alternativen bleiben auf der Stecke. Dabei gäbe es die durchaus.

Es liest sich wie eine Erfolgsmeldung: Eine Million Elektroautos fahren derzeit auf Deutschlands Straßen. Die Verkehrswende ist eingeleitet, lässt sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vernehmen, schneller als bisher geplant. Und weil Geldausgeben so schön ist, legt der Chef des Wirtschaftsressorts noch nach. „Es wurden im ersten Halbjahr 2021 bereits mehr Prämien in Anspruch genommen als im ganzen letzten Jahr. Insgesamt 1,25 Milliarden Euro“, sagte der CDU-Politiker dem „Tagesspiegel“. Die weiteren Meilensteine sind auch schon abgesteckt. Bis 2030 sollen es sieben bis zehn Millionen Elektroautos sein. Altmaier träumt schon jetzt von noch höheren Zahlen.

Die Industrie ist längst auf diesen einen Weg eingeschwenkt, Parteien wie Grüne, SPD oder Union klammern andere Strategien bewusst aus – obwohl sie vielleicht effizienter und ökologisch nachhaltiger sind. Denn auch bei der Produktion von Elektroautos fällt viel vom Klimakiller Kohlendioxid an. Und die Herstellung der Batterien gilt unter Experten als ökologisch bedenklicher als die von Verbrennungsmotoren. Von den seltenen Erden, die als Rohstoffe für die Produktion notwendig sind und vor allem in politisch unsicheren Ländern gefördert werden, mal ganz abgesehen.