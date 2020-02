Kommentar zur Hamburg-Wahl : Der Schein-Schwund der AfD

Die Perspektive der AfD - wie sie im Düsseldorfer Rosenmontagszug zu sehen war. Foto: dpa/Bernd Thissen

Meinung Die Freude war verfrüht. Ein Blick auf die Wählerzahlen in Hamburg zeigt, dass die erfolgreiche Strategie gegen die AfD doch noch nicht gefunden ist.

Das Abschneiden der AfD in Hamburg ist von zwei bemerkenswerten Vorgängen geprägt. Der eine ist die überschäumende Freude vieler Gruppen und Parteien über den vermeintlichen Rauswurf der AfD aus der Bürgerschaft auch noch zu einem Zeitpunkt, als schon mit Händen zu greifen war, dass sie den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde doch noch einmal geschafft haben. Der andere besteht in dem Phänomen, dass unter dem Eindruck der Attentate auf Lübcke, in Halle und Hanau die AfD in der liberalen Hansestadt in absoluten Zahlen ihren Rückhalt überhaupt nicht einbüßen musste.

In absoluten Zahlen ist der erwartete Stimmenrückgang ausgeblieben. Der Rückgang im prozentualen Ergebnis ist lediglich auf die massiv höhere Wahlbeteiligung insbesondere in Wählergruppen mit Nicht-AfD-Einstellungen zurückzuführen. Mit anderen Worten: Jubel über den scheinbaren Niedergang der AfD ist in doppelter Hinsicht verfrüht. Ein beträchtlicher Anteil der Hamburger hat sich nicht beeinflussen lassen durch das Trommelfeuer der öffentlichen Meinung, der Politik und der Umfragen über eine Mitverantwortung der AfD am vergifteten Klima, in dem rassistische Mordtaten verübt werden. Die Frage, wie man nach Hanau überhaupt noch AfD wählen kann, beantworteten die Wähler von 2015 auch 2020 mit: Wir jedenfalls können es.

Was haben sie in der Zwischenzeit von „ihrer“ Partei wahrgenommen? Dass sie einen gewissen Björn Höcke wegen seiner „Grundhaltung mit Bezügen zum Nationalsozialismus“ ausschließen wollte und er mit dieser Haltung nun Einfluss auf mindestens 40 Prozent der AfD hat. Seine Provokationen mit Anlehnungen an die NS-Sprache wird von seinen Fans begierig aufgenommen, die sich sogar in Anlehnung an die „Hitlerjugend“ als „Höckejugend“ empfehlen – bevor sie sich hinter der Verteidigung einer „ironischen Überspitzung“ wieder verstecken.

Die Hamburger AfD-Wähler haben gesehen, dass das Narrativ von der angeblichen „Umvolkung“ Deutschlands zuerst in Reden von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland und AfD-Parteichef Tino Chrupalla auftauchte, bis es der Attentäter von Hanau in die wirre Begründung seiner rassistischen Morde einbaute. Sie haben die Stimmungsmache mit AfD-Logo gegen Shisha-Bars gesehen und dann erlebt, wie die Menschen in Shisha-Bars ermordet wurden. Sie haben die hassgetränkten Reden von Fraktionschefin Alice Weidel gegen „Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse“ als sprachlicher Schrittmacher für viele weitere Entgleisungen bei AfD-Veranstaltungen erlebt. Und sie haben sich entschieden, ihr Kreuz wieder hinter der AfD zu machen. Vermutlich nicht trotz der Vielzahl von Anlässen, die die AfD eigentlich unwählbar machen. Sondern wohl genau weil sie sich so positioniert, dass der Verfassungsschutz immer aufmerksamer wird.

Noch vor dem Schließen der Wahllokale hatten die Bundesvorsitzenden Chrupalla und Jörg Meuthen in einem langen offenen Brief eine klare Distanz zu den Morden von Hanau ausgedrückt und in bemerkenswerter Abkehr von den zuvor erfolgten „Wirrer-Einzeltäter“-Relativierungen klar von einem „rassistischen Verbrechen“ geschrieben. Die wichtigste Passage des Briefes bezieht sich auf die Frage, „warum es unseren politischen Gegnern gelingt, uns überhaupt mit solch einem Verbrechen in Verbindung zu bringen.“ Der Brief enthält keine Antwort, nicht einmal im Ansatz. Insofern passt er in die Reihe bewährter Manöver mit wechselnder Abfolge von provozieren – in Deckung gehen – zuspitzen – sich entschuldigen – erneut rechts blinken – und wieder distanzieren.