Politikwissenschaftler Vorländer „Ich denke, die AfD hat ihr Potenzial ausgereizt“

Vorländer Es gab dort auf der einen Seite kein traditionelles Parteiensystem wie im Westen, das Bindungen in bestimmte Milieus ermöglichte. Zum anderen wurde die Parteienlandschaft stark von einzelnen Personen geprägt, sei es nun Kurt Biedenkopf in Sachsen, Manfred Stolpe in Brandenburg oder Bernhard Vogel in Thüringen. Nachdem diese starken Figuren verschwunden sind, ist vieles ins Schlingern geraten. Manches wird noch zusammengehalten durch Reiner Haseloff in Sachsen-Anhalt oder durch Michael Kretschmer in Sachsen. Aber das sind begrenzte Erfolge. Die CDU und andere Parteien, die lange dominierten, haben schleichend an Terrain verloren, ohne dass sie es realisiert haben. In diese Lücken ist die AfD hineingestoßen.