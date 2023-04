Debatte um Rundfunkbeitrag Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat genug Geld

Meinung | Düsseldorf · Der Streit um die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird in diesem und im kommenden Jahr so hart sein wie noch nie. Das haben ARD, ZDF und Co. noch immer nicht ganz kapiert.

15.04.2023, 02:00 Uhr

Auf einem Tisch liegt ein Anschreiben und ein Überweisungsträger für den Rundfunkbeitrag (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Es wird wieder unruhig in der öffentlich-rechtlichen Senderfamilie. Der Grund: Ende April reichen die Anstalten von ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren Finanzbedarf für die Jahre 2025 bis 2028 ein. Und schon jetzt ist klar, dass es darüber einen heftigen Streit geben wird. Denn Inflation und höhere Gehälter bei den Bediensteten bringen die Sender in Bedrängnis. Das Sparpotenzial gilt als ausgereizt, und gegen die Einstellung von Radiowellen oder TV-Programmen sperren sich die Intendantinnen und Intendanten nach Kräften. Schon sind Zahlen im Umlauf, wonach der Rundfunkbeitrag nach den Wünschen der Sender von derzeit 18,36 Euro pro Monat auf 25,19 Euro steigen soll – ein Zuwachs um mehr als ein Drittel. Aber das war vor dem Skandal um die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Eine solche Forderung dürften die Anstalten trotz aller Geldnot kaum aufstellen.