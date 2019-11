Migration : NRW-Integrationsminister Stamp (FDP): Seehofer trägt zur Stärkung der Populisten bei

Düsseldorf NRW-Integrationsminister Stamp hält die Aufnahme-Kapazitäten für Flüchtlinge trotz der Nordsyrien-Krise im Land für ausreichend. Der FDP-Politiker startet eine Bundesratsinitiative, damit die Arbeitsverbote für Geduldete, die gut integriert sind, wegfallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Bialdiga, Helge Matthiesen und Nils Rüdel

Herr Stamp, Sie veranstalten seit einiger Zeit in NRW Bürgerdialoge. Am kommenden Mittwoch sind Sie in Siegburg. Was bekommen Sie bei diesen Terminen zu hören?

Wir wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt über die Fragen sprechen, die uns in einer offenen Gesellschaft beschäftigen. Die einen machen sich Sorgen über ungeregelte Migration. Auf der anderen Seite berichten Migratinnen und Migranten über die Nachteile, die sie im Alltag erfahren. Wir versuchen, ein ehrliches Gespräch miteinander hinzubekommen. Es wird zu viel übereinander und zu wenig miteinander gesprochen.

Warum ist das notwendig geworden, was hat sich da verändert?

Wir sehen eine gewisse Polarisierung an den Rändern in der öffentlichen Diskussion, vor allem im Internet. Diese wirkt in die Gesellschaft hinein. Diejenigen, die sich nicht kennen und bei denen es keine Begegnung gibt, sind besonders anfällig für Ressentiments. In die eine wie in die andere Richtung.

Sehen Sie diese Entwicklung an beiden Enden oder betrifft die Polarisierung vor allem den rechten Rand?

An beiden Rändern gibt es Vorurteile. Und bestimmte Milieus dort nehmen die Sorgen von anderen Bürgern nicht ernst. Darum müssen wir versuchen, die Standpunkte der jeweils anderen Seite kennenzulernen.

Zum Beispiel?

Wir haben einen großen Zuzug von Menschen aus anderen Kulturkreisen erlebt, damit sind natürlich enorme Herausforderungen bei der Integration verbunden. Wir müssen aber auch sehen, dass viele, die schon länger hier leben, auch aufgrund polarisierter Debatten im Alltag diskriminiert werden. Wer keinen deutschen Vornamen hat, hat es schwerer bei Bewerbungen oder der Wohnungssuche. Uns geht es darum, überhaupt erst einmal ein Forum zu schaffen, wie man miteinander ins Gespräch kommt.

Wer ist bei den Foren stärker vertreten? Die, die sich vor dem Islam fürchten oder Ausländer, die von Diskriminierung berichten?

Die so genannten Wutbürger kommen bisher kaum zu unseren Veranstaltungen – viele kommen nicht aus der Deckung. Diese Debatten spielen sich eher im Netz ab oder in Zuschriften. Dennoch wollen wir versuchen, an diese Menschen heranzukommen. Wir werden unsere Veranstaltungen mit Bürgern bis zum Ende der Legislaturperiode fortsetzen und verschiedene Formate ausprobieren.

Sind Sie mit der Resonanz zufrieden?

Ja, aber es ist noch ein zartes Pflänzchen. Im Düsseldorfer Rheinbad, das im Sommer Schlagzeilen gemacht hatte, waren wir vom Besuch enttäuscht. Da wäre es vermutlich besser gewesen, in die Innenstadt zu gehen. Wir überlegen, welche Veranstaltungsorte die richtigen sind, um auch an die sprichwörtlichen Stammtische heranzukommen.

Ist Migration noch ein so großes Thema, oder redet man eher über praktische Fragen der Integration?

Sowohl als auch. Es gibt an den Rändern 10 bis 15 Prozent der Menschen, die lehnen jede Einwanderung ab. Auf der anderen Seite gibt es 10 bis 15 Prozent, die für völlig offene Grenzen sind. Mit beiden Seiten ist es schwierig, über eine geordnete Migrationspolitik zu sprechen. Ich glaube aber, dass geordnete Migration ein Grundkonsens sein kann, nach dem sich alle sehnen.

Und kommen Sie in der Politik diesem Wunsch nach?

Wir machen eine aktive Migrationspolitik: Kein anderes Bundesland schiebt so konsequent ab, wie NRW. Gleichzeitig haben wir das liberalste Bleiberecht für gut integrierte Geduldete – dennoch wollen wir noch besser werden.

Warum funktioniert das trotzdem so oft noch nicht?

Die gerade verabschiedeten Migrationsgesetze im Bund haben die Lage eher verschlimmbessert. Wir werden in NRW daher jetzt eine Bundesratsinitiative vorbereiten, damit zum Beispiel Arbeitsverbote wegfallen, und ich bin sicher, die Unterstützung von anderen Bundesländern dafür zu bekommen. Es geht darum, dass die gut Integrierten bleiben dürfen. Also jene, die schon mehrere Jahre hier sind, die eine Arbeit haben und deren Kinder in der Schule sind. Für eine Bleibeperspektive haben wir im Moment zu starre Bedingungen, die nicht praxistauglich sind. Wir bekommen sehr viele Petitionen aus den Kommunen, die darum bitten, dass Menschen bleiben dürfen. Aber die Ausländerbehörden können dem oftmals nicht nachkommen - wegen der Bundesgesetze.

Und wo hakt es bei den Abschiebungen? Das ist doch Ländersache.

Auch hier brauchen wir mehr Unterstützung vom Bund. Wir müssen bei der Rückkehr in die Herkunftsländer weiterkommen. Ich war vor zwei Wochen im Irak, aber der dortige Migrationsminister sagte, dass er nur freiwillige Rückkehrer akzeptiert. Es muss oberste Priorität der Bundesregierung sein, verlässliche Rückführungsabkommen zu erreichen. Bundesinnenminister Seehofer kündigt viel an, tut aber zu wenig. Auch wenn auf Arbeitsebene der Austausch mit dem Bund sehr gut funktioniert, fehlt das notwendige Engagement auf oberster Ebene.

Aber es darf nur in sichere Herkunftsländer abgeschoben werden...

Nein. Bei der Frage sicherer Herkunftsländer geht es darum, die Verfahren zu beschleunigen, weil die Anerkennungsquoten sehr gering sind. Für Georgien liegen sie zum Beispiel bei unter einem Prozent. Wir brauchen hier schnelle Rückführungen, das gilt auch für den Maghreb. Ich habe vorgeschlagen, dass bestimmte Gruppen ausgenommen werden, damit sie trotzdem Asyl bekommen können: Lesben und Schwule zum Beispiel oder kritische Journalisten und Blogger, denen vor Ort tatsächlich Verfolgung droht.

Woran hakt es noch?

Ein Beispiel: Ghana und Senegal sind zwar als sichere Herkunftsländer eingestuft, kooperieren aber ebenfalls nicht immer ausreichend bei Rückführungen. In der Folge bleiben viele über einen längeren Zeitraum hier und haben dennoch keinen Zugang zu Integrationskursen. Hier hat der Bundesrat auf Initiative Nordrhein-Westfalen die Bundesregierung jetzt aufgefordert, die Integrationskurse für alle zu öffnen. Die Bundesregierung beschränkt sie aber jetzt nur noch auf Eritreer und Syrer. Es ist gesellschaftspolitisch irre, allen anderen den Zugang zu verweigern. Selbst wenn sie in ihre Heimat zurückkehren müssen, sollten wir vom ersten Tag an die deutsche Sprache und unsere Werte vermitteln.

Haben Sie schon Signale aus den anderen Bundesländern, wer Ihre Bundesratsinitiative unterstützt?

Es gab einzelne Kollegen, die Sympathie angedeutet, aber auch um eine gewisse Diskretion gebeten haben. Ich wollte gerne einen Integrationsgipfel mit dem Bund machen, aber da hat sich gezeigt, dass das mit Horst Seehofer nicht klappt. Deshalb werde ich jetzt selbst Vorschläge formulieren und damit auf die anderen Länder zugehen. Ich glaube, dass wir zwischen den demokratischen Parteien zu einem Migrationsfrieden kommen können, um den Rändern den Boden zu entziehen.

Viele verstehen Minister Seehofer nicht mehr. Erst ließ er an der Frage der Zuzugsbegrenzug fast die Koalition platzen, jetzt hat er angekündigt, dass Deutschland ein Viertel der aus Seenot geretteten Mittelmeer-Migranten aufnimmt. Was sagen Sie dazu?

Mein Problem ist, dass Seehofer es bei steilen Ankündigungen belässt, die sich nicht in die Praxis umsetzen lassen. Das trägt ganz wesentlich zur Verunsicherung der Bevölkerung bei und zur Stärkung der Populisten. Im Übrigen muss die EU die Seenotrettung wieder selbst übernehmen und darf sie nicht Privaten oder der evangelischen Kirche überlassen. Und sie muss konsequent gegen Schlepper vorgehen. Aber die Debatte ist verkürzt: Denn das Gros der Migranten stirbt auf dem Weg von Subsahara an die Mittelmeerküste. Das wird jedoch fast vollständig ausgeblendet.

Rechnen Sie wegen des Krieges in Nordsyrien und mit der Dauerdrohung des türkischen Präsidenten Erdogan, den EU-Flüchtlingsdeal zu kündigen, mit wieder ansteigenden Flüchtlingszahlen?

Was Herrn Erdogan angeht, bin ich eher gelassen. Das sind Drohgebärden, und wir haben ja auch Verabredungen mit anderen Ländern. Ich glaube zudem nicht, dass die meisten Menschen dort nach Europa wollen. Sie wollen lieber in ihre Heimatländer zurückkehren. Mir macht es aber große Sorgen, dass das Schlachten in der Region weitergeht. Der Vorschlag einer internationalen Schutzzone ist der einzige, der für Stabilität sorgen kann. Das haben wir in der FDP schon vor Frau Kramp-Karrenbauer angeregt.

Und wenn sich die Situation in Nordsyrien nicht bessert, ist NRW auf neue Flüchtlinge vorbereitet?

Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen auch auf steigende Flüchtlingszahlen vorbereitet. Die Plätze in den Landes-Einrichtungen haben wir nur sehr maßvoll um 5.000 reduziert. Insgesamt haben wir jetzt noch 21.000, davon waren zuletzt 8.000 bis 9.000 belegt. Die Zahlen sind seit zwei Jahren rückläufig. Das heißt, wir haben immer noch eine hohe Zahl nicht belegter Plätze. Und wir können sofort weitere im hohen vierstelligen Bereich aufbauen.

Mit wie vielen Schutzsuchenden rechnen Sie?

Wie viele tatsächlich kommen, ist kaum zu prognostizieren. Das hängt davon ab, inwieweit es uns tatsächlich gelingt, die Anrainerstaaten zu stabilisieren, damit sich die Menschen von dort nicht auf den Weg machen.

Sie waren selbst in der Region. Wie haben Sie die Lage erlebt?

Ich habe in den Lagern grauenvolle Familiengeschichten erlebt. Eine zwölfjährige Jesidin, die fünf Jahre lang von Mann zu Mann als Sklavin weitergereicht wurde, dass man sich als Mann nur schämen kann. Im Irak kommen jetzt auch immer mehr Flüchtlinge aus Nordsyrien an. Wenn wir die Anrainerstaaten bei der Aufnahme der Flüchtlinge nicht finanziell unterstützen und die Versorgung dort schlecht ist, werden sie auch in Deutschland und NRW über kurz oder lang ankommen.

Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Außenpolitik der Bundesregierung?

Ich war erschüttert, wie bei diesem Thema in der Bundesregierung zusammengearbeitet wird: Dass die Verteidigungsministerin im Koalitionsausschuss nichts zum Bericht des Außenministers sagt. Und der Außenminister dann als Revanchefoul die gesamte deutsche Politik vor der Weltöffentlichkeit blamiert.

Sind Sie besorgt, dass der türkisch-kurdische Konflikt auch auf deutschen Straßen ausgetragen wird?

Viele haben Todesopfer in der eigenen Familie, die Verletzungen sind daher groß. Mitte der 90er Jahre war die Auseinandersetzung aber noch schlimmer. Dennoch muss versucht werden, zu vermitteln. Wir wollen jetzt Dialog-Projekte mit den Migrantenselbstorganisationen starten. Das muss allerdings sehr diskret geschehen, weil die Scharfmacher in den eigenen Reihen darin leicht einen Verrat sehen. Aber mir ist klar: Natürlich wird eine Landesregierung nicht die ganzen Konflikte des Nahen und Mittleren Ostens lösen können.

Herr Stamp, lassen Sie uns noch kurz über Ihre Partei sprechen, die FDP. Nach dem triumphalen Wiedereinzug in den Bundestag 2017 scheint der Schwung erlahmt zu sein. Sie profitieren in den Umfragen nicht vom Dauerstreit der Groko. Was ist da los?

Schauen Sie mal nach Thüringen: Es ist ein Riesenerfolg, dass wir - wenn das bis zum amtlichen Endergebnis hält - seit zehn Jahren wieder in ein ostdeutsches Landesparlament einziehen. Es wird oft unterschätzt, dass die Partei mit dem Ausscheiden aus dem Bundestag 2013 nicht einen kaputten Kotflügel hatte, sondern einen Totalschaden. Und dass der Wiederaufbau sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.

Auf Bundesebene sind die Grünen deutlich präsenter. Fehlt der FDP das Thema?

Nein. In Thüringen haben die Grünen verloren, und wir haben uns verdoppelt. Inwieweit sich der Höhenflug der Grünen fortsetzen wird, wird sich also zeigen. Die FDP ist klar positioniert, als optimistische, technologieoffene Partei, die gerade in Zeiten der Digitalisierung Aufstieg durch Bildung ermöglichen will, unabhängig von der Herkunft.

Parteichef Christian Lindner hat sich beim Thema Klimawandel mehrfach äußerst unglücklich geäußert. Hat sich FDP damit selbst aus der Debatte geschossen?

Im Gegenteil. Viele Leute sehen mittlerweile unseren Anspruch: Wir wollen den Klimaschutz mit einem echten Deckel für den CO2-Ausstoß versehen. Wir bekennen uns zu den Pariser Klimaschutzzielen, aber wollen das mit einem Wettbewerb der Ideen und einem Zertifkatehandel erreichen. Zugegeben: Gelegentlich haben wir Freien Demokraten die Angewohnheit, uns sehr technisch auszudrücken und brauchen für unsere Erklärungen etwas länger.

Aber bei den jungen Leuten von „Fridays for Future“ haben Sie keine Chance mehr.