Klimapolitik : Minister Pinkwart lobt Klimapaket als marktwirtschaftlich

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) bei eine Pressekonferenz in Düseldorf. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Der Chef des NRW-Wirtschaftsressorts will die CO2-Steuer in einen Zertifikate-Handel umwandeln

Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) begrüßt den Kompromiss zum Klimapaket, den die Bundesregierung mit den Ländern gefunden hat, und das der Bundestag am Donnerstag gebilligt hat. „NRW wird dem neuen Klimagesetz im Bundesrat zustimmen, da es in wichtigen Punkten dem von NRW im Bundesrat eingebrachten marktbasierten Konzept entgegenkommt“, sagte der FDP-Politiker unserer Redaktion. Seine Partei hätte eine umfangreiche Umverteilungsbürokratie, die vor allem Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) beabsichtigt hätte, verhindern können. So hätten sich Sozialdemokraten und Grüne mit ihren planwirtschaftlichen CO 2 -Steuerplänen und der Auszahlung eines Klimageldes nicht durchsetzen können, so Pinkwart. „Vielmehr werden nun die Grundlagen für den von uns vorgeschlagenen CO 2 -Zertifikate-Handel gelegt“, sagte der Minister.

Dabei wäre es sicherlich besser, wenn die freie Preisbildung und exakte Mengensteuerung schon früher als 2026 beginnen würde. Angesichts der ambitionierten Klimaziele der EU rechne er aber sowieso damit, dass die kommende Bundesregierung hier nachbessern müsse. „Wir müssen und sollten hier ehrgeiziger sein!“

Zugleich, so Pinkwart, würden Energieverbraucher, mittelständische Unternehmen und das Handwerk über eine Absenkung der Umlage für erneuerbare Energien entlastet. „Das ist eine zentrale Forderung, die die FDP erreichen wollte“, resümierte der Minister. Der FDP-Minister will auch an der Pendlerpauschale festhalten. „Sie ist eine faire Lösung, da sie für alle Verkehrsmittel gilt“, sagte der liberale Politiker. Als bedauerlich bezeichnete Pinkwart die unterschiedliche Mehrwertsteuerbelastung für die Bahn, deren Satz auf sieben Prozent gesenkt wird, und die Fernbusse, die weiterhin 19 Prozent bezahlen müssten. Ein Verbot der Ölheizungen hält Pinkwart eher für problematisch. „Umso wichtiger ist es, dass die von uns durchgesetzten staatlichen Anreize für energieeffizientes Wohnen und Heizen in den kommenden Jahren konsequent genutzt werden“, sagte der Politiker.