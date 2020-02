CDU-Vorsitz : Laschet geht aufs Ganze

Berlin/Düsseldorf Der nächste CDU-Chef kommt voraussichtlich aus NRW: Neben Röttgen und Merz bewirbt sich auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Ein kurzer heißer Wahlkampf steht bevor.

Spahn hingegen, der 2018 noch in einer Kampfkandidatur um den Parteivorsitz unterlegen war und seitdem erheblich an Anerkennung in der Partei gewonnen hat, ist bereit für die zweite Reihe. Er möchte nun Vize-Chef unter Laschet werden. Für die Delegierten beim Parteitag am 25. April soll mit der Einigung die Botschaft transportiert werden: Wer den CDU-Landesverband eint, der kann auch die Flügel der Bundes-CDU versöhnen. Die CDU sei derzeit in einer Lage, „in der es um mehr geht als nur die persönlichen Ambitionen“, sagte Spahn in Berlin. In einem Schreiben an die Parteifreunde in NRW, das unserer Redaktion vorliegt, lässt Laschet zudem wissen: „Nur wenn wir als Partei selbst den Zusammenhalt leben, werden wir gesellschaftlichen Zusammenhalt stiften können.“