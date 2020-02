Kommentar : An Rechtsradikalen darf die Groko nicht zerbrechen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zieht vor Beginn des Koalitionsausschusses die Vorhänge im Kanzleramt zu. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Die Partner der großen Koalition haben in der Thüringen-Affäre klug gehandelt. Das Problem in Erfurt haben sie noch nicht gelöst

Die große Koalition, die so sehr in der Kritik steht, hat schnell und umsichtig gehandelt. Mit ihrem Beschluss, so rasch wie möglich einen neuen Ministerpräsidenten in Thüringen zu wählen, der nicht den Makel der Unterstützung durch die rechtsradikale Höcke-AfD besitzt, bewies sie eine erstaunliche Geschlossenheit. Auch die Forderung nach Neuwahlen in Thüringen ist richtig, weil sie den Schaden, der dort angerichtet wurde, begrenzen kann. Zuvor hatte es einige Versuchungen gegeben, die Groko gerade am Umgang der Ost-CDU mit der AfD scheitern zu lassen. Dieser Versuchung ist das neue Führungsduo der SPD nicht erlegen. Gut so. Denn eine demokratische Koalition mag an der Düngemittelverordnung oder an einer unbezahlten Malerrechnung scheitern, aber niemals an einem von Anti-Demokraten angezettelten Bubenstück.

Jetzt kommt es darauf an, das Debakel von Erfurt so schnell wie möglich rückgängig zu machen. Die demokratischen Kräfte, wozu die Linkspartei trotz einiger DDR-Nostalgiker gerechnet werden muss, stehen in der Verantwortung, einen Ministerpräsidenten zu wählen, der das Land bis zum notwendigen Neuwahltermin kommissarisch führt. Das kann eine Persönlichkeit wie Wolfgang Tiefensee sein, aber auch der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow. Der hat sich in der Affäre um die Kemmerich-Wahl moderat und standfest verhalten und seine Abwahl erst einmal ohne Verbalausschläge hingenommen. Er muss dann aber auch dem Wunsch nach Neuwahlen entsprechen, die für alle Parteien immer auch ein Risiko sein können. Denn nur so kann der Spuk der Kemmerich-Wahl überwunden werden - ohne dass in Thüringen eine monatelange demokratieschädliche Hängepartie droht.

Bei CDU und FDP sind Führungsstärke gefragt. Und dort liegt auch das Problem. Es war erst die Kanzlerin, die hart und unmissverständlich die Konsequenzen aus dem Desaster aufzeigte. Sie forderte, die Wahl des mit AfD-Stimmen ins Amt gehievten Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich rückgängig zu machen. Sodann warf sie ihren Ost-Beauftragten, den Thüringer CDU-Politiker Christian Hirte, aus der Bundesregierung. Der hatte als einziges Kabinettsmitglied dem neuen Regierungschef in Thüringen auch noch gratuliert. Schließlich wirft sie jetzt ihre ganze Autorität in die Waagschale, um bei den widerborstigen CDU-Landtagsabgeordneten in Erfurt doch noch ein Einlenken zu erreichen. Dann wäre der Weg zu Neuwahlen frei.

Die eigentliche CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die zuletzt eher ein Teil des Problems als eines der Lösung war, zeigt deutliche Schwächen und wenig Autorität. Es hat aber keinen Sinn, sie wegen dieses Debakels abzulösen. Denn auch dann hätte die Intrige Höckes gezündet. Kramp-Karrenbauer braucht ein Team, das ihr zur Seite steht. Und die Kanzlerin muss in die parteipolitische Verantwortung zurück. In welcher Form dies geschehen kann, ist offen. Aber so wie jetzt darf es nicht weitergehen.