Der SPD-Politiker Johannes Rau wäre am Samstag 90 Jahre alt geworden : Der große Versöhner ist heute wieder aktuell

Der frühere Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) wurde am 23. Mai 1999 mit 690 Stimmen zum Bundespräsidenten gewählt. Foto: picture-alliance / dpa/Herbert Spies

Der früherer NRW-Ministerpräsident und spätere Bundespräsident Johannes Rau (SPD) prägte einen Politikstil, der heute Spaltungen überwinden könnte. Er gehört zu den Großen des Landes.

Es gibt Politiker, über die die Zeit hinweg gegangen ist. Wer erinnert sich heute noch an Heinz Kühn oder Franz Meyers, die beide das Land Nordrhein-Westfalen längere Zeit als Ministerpräsidenten geführt haben. Auch die Erinnerung an Peer Steinbrück, Jürgen Rüttgers oder Hannelore Kraft verblasst, obwohl ihre Regierungszeit noch nicht allzu lange her ist. Der SPD-Politiker Johannes Rau bleibt da eher im kollektiven Gedächtnis des Landes und auch der Bundespolitik verhaftet. Viele verbinden noch immer mit ihm einen Politikstil, der im Wahl-Motto „Versöhnen statt spalten“ seinen bekanntesten Ausdruck fand. Auch die Kampagne „Wir in NRW“ brachte ihm 1985 52 Prozent und damit der SPD das beste Ergebnis in diesem Land ein. Am Samstag wäre der 2006 verstorbene Sozialdemokrat 90 Jahre alt geworden.

Rau war 20 Jahre lang Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes. Zwar waren mit seiner Amtszeit wichtige Entscheidungen verbunden wie der Ausstieg aus der Kernenergie, der Strukturwandel im Ruhrgebiet und die Wende in der Verkehrspolitik. Doch an diese Wegmarken dürften sich inzwischen nur noch wenige erinnern. Sein Weggefährte und Verkehrsminister Christoph Zöpel hält denn auch etwas anderes für bedeutsamer: „Seine größte Leistung bestand darin, dass es in seiner Amtszeit keine ernsten inneren Konflikte im Kabinett und mit seiner Partei gab.“

Der neben Karl Arnold bedeutendste Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen lebte seinen Politikstil. In seinem Auftreten war er stets darauf bedacht, Konflikte – vor allem persönlicher Art – zu entschärfen. Da half ihm sein Humor und seine Schlagfertigkeit, aber auch die Erziehung als Sohn eines Predigers, der in christlichem Namen gegen die Alkoholsucht zu Felde zog. Gerade die SPD, die als Debattenpartei gerne um die großen Themen bisweilen unversöhnlich stritt, prägte er mit seinem Ansatz. Diskussionen in der Sache waren ihm willkommen, weniger durch persönliche Ambitionen geprägte Machtkämpfe. „Solche Konflikte sind leistungshemmend“, hat der SPD-Politiker Zöpel beobachtet.

Tatsächlich steht die nordrhein-westfälische SPD derzeit vor diesem Problem. Dort tobt eine persönlich geprägte Auseinandersetzung um den Parteivorsitz, die Gegner sind sich spinnefeind. Da ist der NRW-Parteichef Sebastian Hartmann, der als Bundestagsabgeordneter gute Arbeit leistet, aber als Vorsitzender des größten SPD-Landesverbands überfordert scheint. Auf der anderen Seite der Chef der Landtagsfraktion, Thomas Kutschaty, der sich für die Spitzenkandidatur warmläuft und die ganze Macht will. Die politischen Botschaften gehen da unter. Ausgerechnet im Land von Johannes Rau, ihrem einstigen Stammland NRW sind die Sozialdemokraten meilenweit von der Regierungsfähigkeit entfernt. In Raus Zeit prägten auch sehr unterschiedliche Charaktere die Landespolitik, der polternde Friedhelm Farthmann, der bei den Arbeitern gut ankam, der linke Intellektuelle Christoph Zöpel, der die Internationale Bauaustellung nach NRW holte und im universitären Bereich glänzte, der konservative Finanzpolitiker Dieter Posser, der sich um die Landesfinanzen sorgte. Trotzdem schaffte die Vaterfigur Rau den Ausgleich, er führte, aber er überfuhr seine Mitstreiter nicht.

Die SPD bündelte damals die Kräfte links von der Mitte, CDU und FDP jene rechts dieser Scheidelinie. Selbst die anfangs von ihm nicht sehr geschätzten Grünen band Rau in die Regierungsbildung ein, indem er ökologische Positionen übernahm, aber nicht zu deren Propagandist wurde. Der kluge Ausgleich zwischen Debattenkultur und Vermeidung unnötiger Richtungskämpfe gelang dem Sozialdemokraten, auch wenn manche notwendige Anpassung in Wirtschaft und Gesellschaft bei dieser Konfliktvermeidungsstrategie unterblieb, wie Kritiker finden.

Das unterscheidet die Politik Raus auch von der Angela Merkels, die ihm sonst im Verhalten nach innen eher ähnelte. Doch die Kanzlerin ging beim endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie oder in der Flüchtlingspolitik durchaus den Konflikt mit ihrer Partei ein und ließ sogar zu, dass sich eine Rechtsaußenpartei wie die AfD etablieren konnte. Da hatte es Rau mit den anpassungsfähigen und regierungswilligen Grünen leichter, auch wenn dazu eine längere Zeit der Gewöhnung nötig war.

Der kurzfristige Erfolg, der heute maßgeblich die Politik etwa vieler Ministerpräsidenten oder anderer Verantwortlicher in Bund und Ländern prägt, war Rau nicht so wichtig, auch wenn er stets auf seine persönlichen Umfragewerte sorgsam achtete. Er gab den Wählern das Gefühl, dass er über den parteipolitischen und aktuellen Tellerrand blickte, aber dennoch versuchte, mit ihnen auf Augenhöhe zu kommunizieren.