Der Fall Hans-Georg Maaßen : Wer Antisemiten lobt, hat keinen Platz in der CDU

Hans-Georg Maaßen (CDU), früherer Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, nimmt an der Wahlarena im Congress Centrum Suhl (CCS) teil. Zuletzt hat er ein Video eines antisemitischen Impfgegners geteilt. Foto: dpa/Martin Schutt

Meinung Berlin/Düsseldorf Der frühere Verfassungsschutzpräsident will mit allen Mitteln Aufmerksamkeit erregen und bedient sich dabei der Strategie der AfD. Besonders verwerflich ist, dass er mit antisemitischen Ressentiments spielt.

Politisch umstritten war Hans-Georg Maaßen schon immer. Der frühere Verfassungsschutzpräsident vertrat in Sicherheitsfragen und in der Flüchtlingspolitik stets eine ultraharte Linie, die später teilweise von Gerichten verworfen wurde. Dass er eine auf Video dokumentierte rechtsextreme Hetzjagd in Chemnitz als harmlose Demonstration wertete und die Echtheit der Aufnahmen bestritt, kostete ihn schließlich das Amt. Seither macht sich der ehemalige Behördenchef als Rechtsaußen in der CDU einen Namen. Zuletzt kandidierte er wenig erfolgreich als Direktkandidat seiner Partei in Thüringen für den Bundestag.

Er vertritt Haltungen, die von der generellen Linie der Partei weit entfernt sind. Auch Verbindungen zur neurechten Szene scheute er nicht und verwendete Begriffe, die codiert dem Rechtsextremismus zugeordnet werden. In der Vergangenheit waren es stets gezielte Provokationen, eine gewisse Linie übertrat der gewiefte Jurist dabei nie.

Bei der Verbreitung eines Videos des umstrittenen Mikrobiologen und Impfgegners Sucharit Bhakdi durch Maaßen ist das inzwischen anders. Der gelernte Mediziner hält darin die Impfung mit dem mRNA-Mittel des Herstellers Biontech nicht nur für unwirksam, sondern auch für gesundheitsschädlich. Daraus leitet der CDU-Politiker, der das Video teilte, wiederum ein Impfverbot ab.

Die medizinischen Thesen Bhakdis werden von der überwiegenden Mehrheit der Virologen und anderer Fachwissenschaftler als unsinnig und falsch bewertet. Es gibt auch keinen Beleg für die Behauptungen des früheren Hochschullehrers. Maaßen übernimmt also eine wissenschaftlich unhaltbare Meinung, die in diametralem Widerspruch zur generellen Linie der CDU steht. Nun, das mag man als extreme Meinungsäußerung noch hinnehmen. Es wäre etwa so, wie wenn ein Grünen-Parteimitglied den Klimawandel leugnen würde.

Doch verwerflich an Maaßens Vorgehen ist etwas Anderes. Indem er den Video-Beitrag Bhakdis zur Schädlichkeit des Impfens als „bemerkenswert“ bezeichnet, macht er gemeinsame Sache mit einer Person, die wiederholt durch antisemitische Äußerungen aufgefallen ist. Besonders drastisch wurde das in einem Interview deutlich, das auf einer Webseite von Corona-Leugnern zu finden war und über das die „Tagesschau“ berichtete. Danach hätte das Volk der Juden „ihr eigenes Land in etwas verwandelt, was noch schlimmer ist, als (Nazi)-Deutschland war“. Die Juden hätten das Böse gelernt und Israel „zur lebenden Hölle“ gemacht.

Eine große Zahl jüdischer Organisationen sowie die Antisemitismus-Beauftragten mehrerer Bundesländer sehen darin Stereotype von Judenhass. Die eigene Parteikollegin und Kieler Bildungsministerin Karin Prien, die sich zum Judentum bekennt, hat deshalb den Parteiausschluss von Maaßen gefordert. Und das ist durchaus nachvollziehbar. Denn mit Antisemiten darf sich ein CDU-Politiker nicht gemein machen, selbst wenn er auf anderen Gebieten mit ihm übereinstimmt.

Mit seiner Parteinahme für Bhakdi überschreitet Maaßen die rote Linie. Das hat auch mit Meinungsfreiheit in Impffragen wenig zu tun. Hier geht es um einen gezielten Tabubruch, der bei einem Teil der Wähler in Thüringen und auch anderswo in Deutschland ankommen könnte. Maaßen bringt damit die medizinisch notwendige Impfkampagne in die Nähe einer antisemitischen Verschwörung. Dieses Signal sendet er jedenfalls an eine bestimmte Gruppe aus, der er gefallen möchte.

Maaßen kennt aus seiner Zeit als Verfassungsschutzpräsident die Strategien der Rechtsextremen und besonders auch der Teile der AfD, die dem Rechtsextremismus nahe stehen. Als Behördenchef hatte er mehrfach deren Vertreter getroffen. Offenbar ging es dem Vernehmen nach um ein Verhalten, beim Verfassungsschutz nicht anzuecken. Diese Strategie wendet er nun selbst an – als CDU-Mitglied.