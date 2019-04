Kolumne Total Digital : Stopfen wie die Gänseleber

Meinung Düsseldorf Immer mehr Geld fließt in Start-ups. Kritiker beobachten nun etwas, das sie den „Foie-gras-Effekt“ nennen.

Vor einiger Zeit brachte ein damaliger Freund Foie gras zum Essen mit. Ich wusste nicht, was das ist. Er erklärte, dass Gänse für Foie gras in kurzer Zeit so stark gemästet werden, das ihre Leber verfettet und auf ein mehrfaches der eigentlichen Größe aufbläht. Manche nennen es Delikatesse, ich Tierquälerei.