30. Jahrestag der Ermordung des Treuhand-Chefs Detlev Rohwedder : Ein Märtyrer der Einheit

Blick auf die Einschusslöcher in dem Fenster, durch das der Treuhand-Chef Detlev Carsten Rohwedder erschossen wurde. Vor 30 Jahren wurde Rohwedder beim letzten Attentat der RAF in Düsseldorf erschossen. Foto: dpa/Hartmut Reeh

Düsseldorf Der Düsseldorfer Manager ließ sich in die Pflicht nehmen und zahlte für seinen Einsatz mit seinem Leben. Das Verbrechen, zudem sich die RAF bekannte, ist bis heute ungesühnt.

Von Martin Kessler und Hans Onkelbach

Ostermontag 1991. Um 23.30 Uhr werden drei Schüsse aus dem Selbstladegewehr FN FAL des belgischen Herstellers FN Herstal auf das erste Stockwerk des Düsseldorfer Hauses von Detlev Karsten Rohwedder abgegeben. Eine Kugel mit dem Nato-Kaliber 7,62 mal 51 Millimeter trifft den Präsidenten der Treuhandanstalt in den Rücken, durchschlägt die Wirbelsäule und zerfetzt die Aorta sowie die Luft- und Speiseröhre. Der Manager stirbt sofort an seinen inneren Blutungen. Als seine Frau Hergard, aufgeschreckt durch den jähen Knall, in den ersten Stock eilt, wird sie von einem Schuss in den Ellbogen getroffen. Der dritte Treffer landet im Bücherregal Rohwedders, er bleibt im Erinnerungsband des französischen Schriftstellers Alexis de Tocqueville stecken. Mit letzter Kraft ruft Hergard Rohwedder die Polizei über die Alarmanlage. Wenige Minuten später löst das Polizeipräsidium Düsseldorf eine Ringfahndung aus, die Rheinbrücken mit Ausnahme der Südbrücke werden gesperrt. Noch in der gleichen Nacht übernehmen die Terrorspezialisten des Bundeskriminalamts (BKA) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines politischen Attentats. Doch der oder die Täter können unerkannt entkommen.

So hat es ein Team unserer Redaktion direkt nach der Tat in mehreren Artikeln aufgeschrieben. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Der Mord an einem der mächtigsten deutschen Wirtschaftsmanager und Repräsentanten der Bundesrepublik bleibt auch 30 Jahre nach der Tat unaufgeklärt.

Nach allgemeiner Überzeugung wird der Mord der Terrorgruppe Rote-Armee-Fraktion (RAF) zugeordnet. Am Tatort lag das langatmige und mit Revolutionsrhetorik durchtränkte Bekennerschreiben der RAF, das von BKA-Experten als echt bewertet wurde. Doch es bleiben viele Fragen und Ungereimtheiten, die bis heute Anlass für Spekulationen und Verschwörungstheorien bilden. Fest steht, dass Rohwedder in seiner Eigenschaft als Treuhand-Chef eine gefährdete Person war und nur unzureichend geschützt wurde. Ob mit oder ohne Absicht, lässt der damalige Chef der BKA-Terrorbekämpfung, Rainer Hofmeyer, in einer Netflix-Dokumentation aus dem vergangenen Jahr bewusst offen. Es ist auch bis heute nicht geklärt, ob Rohwedder wirklich einen Personenschutz und bessere Fenster in seinem Haus abgelehnt hat oder sie ihm – wie seine inzwischen gestorbene Witwe Hergard versicherte – vom Land Nordrhein-Westfalen nicht zugestanden wurden. Hier steht nach wie vor Aussage gegen Aussage. Und bei den Fundstücken der Tat – außer den drei Patronenhülsen ein Plastikstuhl, ein Handtuch, ein Feldstecher und drei Zigarettenstummel – wurde ein Haar entdeckt, das nach einer DNA-Analyse aus dem Jahr 2001 (20 Jahre nach der Tat) dem mutmaßlichen RAF-Terroristen Wolfgang Grams zugeordnet werden konnte. Grams hat sich nach allen bisherigen gerichtlichen Erkenntnissen bei einer missglückten Polizeiaktion im Juni 1993 auf dem Bahnhof Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern selbst erschossen. Später sprach auch die damals verhaftete RAF-Terroristin Birgit Hogefeld davon, dass Rohwedders Ermordung der Versuch gewesen sei, sich an die bürgerliche Linke anzunähern, ohne auf Aktionen zu verzichten.

Damit spricht fast alles für die Terror-Version. Aber Rohwedders Tod ist auch 30 Jahre nach der Tat ein Politikum. „Der nicht aufgeklärte politische Mord bleibt eine offene, nicht verheilende Wunde. Die Feigheit der Tat bleibt leider ungesühnt“, meint der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht, Udo Di Fabio. Die Netflix-Dokuserie, dramaturgisch spannend erzählt, wirft denn auch die Frage auf, ob wirklich die RAF-Terroristen die Tat planten und durchführten. Es ist von einzigartiger Professionalität, von Täterschutz und weitreichenden Netzwerken die Rede. Sogar den politischen und wirtschaftlichen Eliten wäre das Ende des durchsetzungsfähigen Managers womöglich zupass gekommen, behauptet ein ehemaliger Staatsschützer. Danach kommen als Täter frühere Stasi-Beamte in Frage oder gar Vertreter der politisch-wirtschaftlichen Klasse der Bundesrepublik, denen Rohwedder ein Dorn im Auge gewesen sei. Die Stasi-These wurde auch von der Witwe des Managers befeuert, die sich die unbemerkte Vorbereitung des Anschlags nur mit der Ausbildung, Rekrutierung und Vorgehensweise des früheren DDR-Geheimdienstes erklären konnte.

Der frühere Präsident der Treuhandanstalt, Detlev Karsten Rohwedder, aufgenommen im Juni 1990. Foto: dpa/Hartmut Reeh

Die Belege dafür sind freilich dürftig. Weder stammt die mutmaßlich Waffe aus den Arsenalen der Stasi, noch gibt es irgendwelche Spuren zum Sicherheitsdienst des untergegangenen deutschen Teilstaats. Auch zu Politikern oder Wirtschaftsmagnaten aus dem Westen gibt es keine belegbaren Verbindungen, nicht einmal finanzieller Natur. Es bleibt nur der allgemeine Unmut vieler Menschen über die Arbeit der Treuhand und der Wunsch etlicher Verantwortlicher im wiedervereinigten Deutschland, diese Wut auf eine Person zu kanalisieren. Die Weggefährten Rohwedders beschreiben die Kälte, mit der die offizielle Politik nach dem Staatsakt zu Ehren des Ermordeten wieder in das Alltagsgeschäft eintauchte. Und die massiven Proteste gegen die Treuhand flauten unter der Nachfolgerin und Rohwedder-Vertrauten Birgit Breuel wieder ab.

Was allerdings bleibt, ist das Vermächtnis dieses ungewöhnlichen Managers. Der brillante Kopf und selbstsichere Macher war eine Ausnahmeerscheinung in Deutschlands Wirtschaftselite. Er stammte aus dem thüringischen Gotha, machte aber im Westen, zuerst als Wirtschaftsprüfer und Teilhaber der Düsseldorfer Kontinentale Treuhandgesellschaft, später als beamteter Staatssekretär unter vier Wirtschaftsministern der sozialliberalen Koalition von 1969 bis 1979 Karriere. Dabei diente er so unterschiedlichen Politikern wie dem legendären SPD-Wirtschaftsstar Karl Schiller, Helmut Schmidt und dem Verfechter eines radikaleren Marktkurses, Otto Graf Lambsdorff (FDP). Sein Bravourstück lieferte er als Sanierer des maroden Dortmunder Stahlkonzerns Hoesch ab, den er wider Erwarten mit einem knallharten Umbauplan in die schwarzen Zahlen brachte.

Seine Intelligenz, sein Durchsetzungsvermögen und seine direkte Art, Probleme anzusprechen, machten ihn zur ersten Wahl bei der Jahrhundertaufgabe, die sieche Wirtschaft der Ex-DDR für den Weltmarkt fit zu machen. Nachdem sich Vorgänger Rainer-Maria Gohlke als unfähig erwiesen hatte, musste der Vorzeigemanager Rohwedder ran, als SPD-Mitglied „Lieblingssozi“ des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU). Der Wahl-Düsseldorfer war damit faktisch seit dem 3. Juli 1990, also noch vor der Einheit, die Persönlichkeit, die an der Spitze der von der Belegschaft her größten Holding der Welt stand. Je nach Zählart 8000 oder gar 15.000 Unternehmen mit insgesamt sechs Millionen Beschäftigten unterstanden seiner Führung. Als die Einheit vollzogen war, konnte man mit Fug und Recht behaupten, dass Rohwedder von seinen Machtbefugnissen her die Nummer zwei der Bundesrepublik war – wie einst der Adenauer-Intimus und Kanzeramtschef Hans Globke in der jungen Demokratie oder BKA-Chef Horst Herold zu Zeiten des RAF-Terrors in den 70er Jahren.

Überliefert ist der Satz Rohwedders vor der Volkskammer: „Erst kommt das Leben und dann die Paragraphen.“ Und entsprechend ungewöhnliche Wege ging der Manager. Vor protestierenden Arbeitnehmern und verzweifelten Arbeitslosen duckte er sich nicht weg. In einem Interview gab er sogar zu, dass er es nicht über das Herz gebracht hätte, Menschen aus wirtschaftlichen Gründen zu entlassen, wenn er sie persönlich gekannt hätte. „Aber Wirtschaft hat auch etwas mit Grausamkeit zu tun“, sagte er einmal unsentimental. Die Härten waren beim Umbau des bankrotten DDR-Systems notwendig. Rohwedder Aussagen waren ehrlich, brachten ihm aber viel Hass und Gegnerschaft ein, als die Arbeitslosigkeit im Osten sprunghaft anstieg. Gleichwohl wäre vielleicht sein Weg der gleichberechtigten Sanierung und Privatisierung der Treuhandbetriebe weniger harsch ausgefallen als die Schnellverkäufe seiner Nachfolgerin, die gleichwohl den damals herrschenden Willen der schwarz-gelben Regierung umsetzte.

Bezeichnend ist der Umstand, dass nach dem Tod des Patrioten Rohwedder keiner aus den Spitzenetagen der deutschen Wirtschaft die Nachfolge antreten wollte. Sein Leben für mehr Wohlstand in den neuen Ländern wollte niemand der westlichen Top-Manager riskieren. Die Wahl fiel deshalb schnell auf eine Frau, die frühere niedersächsische Finanzministerin und Bankierstochter Birgit Breuel, die dann mit preußischer Disziplin und Unbestechlichkeit die korruptions- und skandalanfällige Behörde leitete.

Geblieben ist wenig vom einst zweitmächtigsten Mann der Republik. Das Gebäude des Bundesfinanzministeriums in Berlin trägt seinen Namen, eine Straße in Duisburg. Gegenüber einer Kleingarten- und Sportanlage im Stadtteil Oberkassel steht das Haus, das in Düsseldorf immer noch Rohwedder-Villa heißt, auf einem riesigen Grundstück mit altem Baumbestand. Der Garten ist von der Straße nicht einsehbar. Das Fenster links oben war damals das des Arbeitszimmers, in dem sich der Chef der Treuhand aufhielt – und von der tödlichen Kugel getroffen wurde. Sie wurde abgefeuert aus einem der Kleingärten gegenüber, wie die Polizei später feststellte.