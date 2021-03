Vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz : Der drohende Absturz der CDU ist hausgemacht

Schatten von Teilnehmern sind im Vorfeld der Großen Fraktionsvorsitzendenkonferenz der CDU/CSU in Erfurt auf einer Werbewand zu sehen, wie dieses Archivbild zeigt. Die Maskenaffäre hat die Chancen der Union bei den anstehenden Landtagswahlen weiter verschlechtert. Foto: dpa/Michael Reichel

Meinung Ausgerechnet in ihren einstigen Stammländern im Südwesten Deutschlands strauchelt die CDU. Das hat Gründe vor Ort, aber auch das Gesamtbild der Partei ist derzeit verheerend.

Wenn die Demoskopen Recht behalten, droht der CDU am Sonntag bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein herbe Niederlage. Im „Ländle“ dürfte sie nach den letzten Umfragen vor dem Urnengang ihr schlechtestes Ergebnis bei einer regionalen Wahl erzielen. In Rheinland-Pfalz sieht es nicht ganz so schlimm aus, aber auch hier hat der zwischenzeitlich ganz gut positionierte CDU-Herausforderer Christian Baldauf gegen die populäre Amtsinhaberin Malu Dreyer von der SPD wohl keine Chance.

Die beispiellose Schwäche der Union hat Gründe, die ganz stark vor Ort liegen, aber auch in der Bundespolitik angesiedelt sind. In keinem der beiden Bundesländer hat es die Partei so richtig geschafft, die Wähler davon zu überzeugen, warum sie die Regierung führen soll. Mittlerweile hat die SPD, die in Mainz seit über 30 Jahren regiert, Rheinland-Pfalz zu ihrer Hochburg gemacht, obwohl sowohl unter Landesvater Kurt Beck und auch unter der aktuellen Ministerpräsidentin Dreyer einiges schief lief. Aber die CDU kann daraus offenbar kein Kapital schlagen, auch wenn Spitzenkandidat Baldauf einen fast fehlerfreien Wahlkampf geführt hat. Aber das reicht wohl nicht für einen Wechsel.

In Baden-Württemberg sind die Christdemokraten erst recht chancenlos. Das liegt zum einen am wenig überzeugenden Personal mit der sperrigen und farblosen Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann, aber auch am grünen Übervater Winfried Kretschmann, der wie kein anderer in seiner knorrigen und fürsorglichen Art gerade in der Corona-Krise den Südwesten repräsentiert. Zudem sind in beiden Ländern die Wirtschaftsdaten nach wie vor gut, Schwächen in der Bildungspolitik und im Fall von Baden-Württemberg auch in der von Umwälzungen bedrohten Automobilindustrie schlagen noch nicht durch.

Etwas ins Schleudern kam die Kampagne der CDU aber auch durch das Versagen in der Bundespolitik, wo es weder der Kanzlerin noch ihrem Gesundheitsminister Jens Spahn gelang, ein überzeugendes Corona-Krisenmanagement abzuliefern. Dass auch die Länder an diesem Debakel stark beteiligt sind, interessiert die Wähler nicht. Erfolge wie Misserfolge dort werden der unionsdominierten Bundesregierung angehängt.