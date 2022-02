Armut in Deutschland : Gefangen in der Unterschicht

Christine und Rene sind seit Jahren Hartz-IV-Empfänger. Für Christine steht fest: Dass sie keinen Job hat, liegt an ihren Zähnen. Ein neues Gebiss soll ihr neue Jobchancen eröffnen. Foto: RTLZWEI

Serie Düsseldorf Die Gründe für ein Leben in Armut sind vielschichtig. Ob selbstverschuldet oder Schicksal – der Aufstieg ist trotz Hilfen offenbar schwerer als früher.

Es sind Beispiele aus der Praxis: Ein angelernter Arbeiter einer chemischen Fabrik in Köln verdient fast ein Facharbeitergehalt, solange seine Firma floriert. Als das Unternehmen wegen zu hoher Kosten die Produktion aufgibt, ist er zunächst arbeitslos. Dann nimmt er Jobs im Kontrolldienst für Parkhäuser oder Zoos an. Meist nachts muss der einst gut verdienende Arbeiter seine Runden drehen, sein Gehalt ist nur ein Bruchteil der früheren Summe. Verdient oder unverdient?

Eine alleinerziehende Mutter arbeitet als Kommunikationsexpertin in einer städtischen Entwicklungsgesellschaft. Sie kommt mit dem Ton im Unternehmen nicht zurecht und kündigt. Danach findet sie als Mittvierzigerin keinen adäquaten Job mehr, wechselt von einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zur nächsten, um schließlich in fremden Haushalten zu reinigen. Auch hier liegt das Gehalt deutlich unter dem früheren Bürojob. Verdient oder unverdient?

Ob Menschen arm sind und deutlich weniger als der Durchschnitt verdienen, liegt an vielen Gründen. Sterbende Wirtschaftszweige, persönliche Schicksalsschläge und Entwertung von Ausbildungen fallen ebenso darunter wie psychische oder körperliche Probleme, fehlende Qualifikation oder mangelnde Leistungsbereitschaft. Die einen kommen von außen, die anderen liegen an den Individuen selbst.

Ganz unwichtig sind die selbstverschuldeten Armutskarrieren nicht. Man könnte sie in drei Bereiche einteilen: Menschen haben bisweilen falsche Vorstellungen von dem, was sie können und was nicht. Wer lieber Soziologie als Maschinenbau studiert, obwohl für Letzteres begabt, muss die Folgen tragen und sich mit einem geringeren Einkommen zufrieden geben. Man könnte es als Produktivitätsproblem bezeichnen. Der zweite Punkt betrifft die Anstrengung. Wer hart arbeitet, sich umschaut und Möglichkeiten testet, wird besser abschneiden als jemand, der sich in seiner Tätigkeit dauerhaft einrichtet und wenig Änderung wünscht. Das wäre das Motivationsproblem. Der dritte Punkt betrifft die Investition in die eigenen Fähigkeiten. Wer als Azubi oder Student zunächst auf Einkommen verzichtet oder sich verschuldet (oder von den Eltern lebt), der kann eine höhere Qualifikation erwerben und als Meister, Geschäftsinhaber oder Akademiker in der Regel ein höheres Einkommen nach Hause tragen. Das entspricht der Gegenwartspräferenz der Person. Mit anderen Worten: Wer verzichten und sparen kann, ist hier im Vorteil. Der Weg zum Reichtum würde über harte Arbeit und vorläufigen Konsumverzicht laufen.

Zählen diese Dinge allein, wäre Armut tatsächlich vor allem selbst gewählt. Die Einkommensverteilung würde dem Grad der Fähigkeiten und der eigenen Anstrengungen entsprechen. Für krasse Fälle würde der Staat aufkommen. Doch so weit würden noch nicht einmal marktradikale Ökonomen gehen. Der Vordenker der reinen Marktschule wie der vor 30 Jahren gestorbene Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich August von Hayek hält etwa Reichtum und Armut gleichermaßen für moralisch unverdient, aber auch unveränderbar. Deshalb warnt er vor Umverteilung. „Leider ist das Sozialprodukt nur da, weil die Menschen nach ihrer Produktivität entlohnt und dorthin gelockt werden, wo sie am meisten leisten. Durch Umverteilung lähmen wir diesen Signalapparat“, sagte der Wirtschaftswissenschaftler in einem seiner letzten Interviews vor seinem Tod.

Armutsforscher kommen zu einer anderen Erkenntnis. Seit die Hartz-IV-Gesetzgebung vielen Menschen die Möglichkeit nimmt, sich mit einer bescheidenen, aber ausreichenden Arbeitslosenhilfe über Wasser zu halten, hat in der Unterschicht ein harter Überlebenskampf eingesetzt. „Die aktivierende Arbeitsmarktpolitik macht die Erwerbslosigkeit zum Bestandteil eines Wettkampfsystems“ schrieb schon vor Jahren ein Team um den renommierten Wirtschafts- und Arbeitssoziologen Klaus Dörre, der an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena lehrt. In vielen Einzelstudien wiesen die Wissenschaftler nach, dass die gestiegenen Anforderungen und der Vorrang der Vermittlung in Arbeit zum einen die Armen dazu brachten, auch Jobs unterhalb ihrer Qualifikation anzunehmen und sogar erstmals wieder seit Langem mit der „Welt der Erwerbsarbeit in Berührung zu kommen“. Andererseits schaffen es nur wenige aus dem Hamsterrad von schlechtbezahlten Jobs, erneuter Arbeitslosigkeit und kaum besser entlohnten Folgetätigkeiten heraus. Statistisch sank zwar die Zahl der Hartz-IV-Empfänger laut Bundesagentur für Arbeit von 5,2 Millionen im Jahr 2007 auf nunmehr 3,8 Millionen (2021). Gleichzeitig waren nach den Zahlen des Sozio-ökonomischen Panels des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung vor der Pandemie mehr als sieben Millionen Menschen im Niedriglohnsektor beschäftigt. Das ist jeder fünfte Erwerbstätige. Im Jahr 1995 waren es nur fünf Millionen. Dort verdienten die Menschen 2019, dem jüngsten Jahr der Erhebung, im Schnitt nur 8,62 Euro pro Stunde, weniger als der gesetzliche Mindestlohn. Das dürfte trotz der Steigerung des Mindestlohns und stärkerer Kontrollen weiterhin anhalten.

Nimmt man die Befragung der Personen und die Statistik zusammen, ist ein Aufstieg aus der Armut trotz der allgemeinen Einkommensverbesserung schwierig – und vermutlich mit mehr Hürden verbunden als früher. Darüber gibt es kaum Statistiken. Allerdings war die relative Armut in Deutschland auch früher schon recht hoch.