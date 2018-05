Falsche Bescheide: Der Asyl-Skandal weitet sich aus

Berlin Bei der Flüchtlingsbehörde werden neue Unregelmäßigkeiten bekannt. In elf Außenstellen sollen Asylentscheide noch einmal überprüft werden. AfD und FDP fordern einen Untersuchungsausschuss.

Die Affäre um unrechtmäßige Aufenthaltsbescheide für Flüchtlinge zieht immer weitere Kreise. Nach der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) müssen Entscheidungen von zehn weiteren Ablegern der Behörde überprüft werden. Insgesamt geht es um 8500 Fälle, erklärte das Innenministerium unter Verweis auf die Ankündigung des Bamf. Unterdessen hat die Behörde Vorwürfe zurückgewiesen, es habe eine Aufklärung der Missstände vertuschen oder verzögern wollen. Am Wochenende waren E-Mails bekannt geworden, in denen ein Gruppenleiter im Bamf darum gebeten hatte, den Vorfällen „geräuschlos“ nachzugehen und nicht alles „bis ins Detail“ zu prüfen.

In Berlin wird über die Konsequenzen aus dem Skandal gestritten. Die Grünen beantragten für Donnerstag eine Sondersitzung des Innenausschusses. Die Bundestagsverwaltung sah dies als zu kurzfristig an. Nun soll der Innenausschuss am 28. oder 29. Mai zusammenkommen. „Wenn sich weiter verdichtet, dass die Leiterin des Bamf entweder Hinweise ignoriert hat oder nicht hinreichend informiert wurde, ist sie kaum mehr zu halten“, sagte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Luise Amtsberg. Denn dann könnten die Probleme auch nicht mit Frau Cordt an der Spitze des Bamf gelöst werden.