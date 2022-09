Demos in aller Welt : Die Klimakatastrophe findet weiterhin statt

Foto: Jens Voss 11 Bilder Fridays for future in Krefeld

Meinung Berlin Der Klimastreik ist zurück, allein in Berlin gingen am Freitag nach Polizeiangaben rund 22.000 Menschen für Klimaschutz auf die Straße. In vielen anderen Ländern der Welt demonstrierten Zehntausende für Klimagerechtigkeit. Und das ist gut so.

Von Jan Drebes Stellvertretender Leiter Parlamentsredaktion Berlin

Eine Weile schien es so, als gerate das Mahnen von „Fridays for Future“ und anderen Organisationen in den Hintergrund angesichts der multiplen Krisen. Viele ärgerten sich über die nervigen Aktionen von Aktivisten, die sich auf die Straße klebten und Autobahnen blockierten. Krieg in Europa, Energiekrise, Inflation, drohende Rezession und wieder mehr Corona-Zahlen. Da drohte die Dürre der vergangenen Monate schon wieder in Vergessenheit zu geraten. Doch die Klimakatastrophe findet weiterhin statt. Hier und in vielen anderen Ländern. Daher ist es richtig und notwendig, dass wieder mehr Menschen auf die Straße gehen und auf mehr Klimaschutz dringen.