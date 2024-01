Demos gegen Rechtsextremismus Was tun gegen Polarisierung, Frau Münch?

Münch In München waren Fridays For Future zentrale Organisatoren der Demos. Die haben hinterher gesagt, sie hätten bewusst eingeladen, gegen rechts zu demonstrieren, nicht gegen rechtsextrem. Es gab auch Redner in München, die die Migrationspolitik der Ampelkoalition in eine Reihe gestellt haben mit den unsäglichen Deportationsfantasien, die da in Potsdam besprochen worden sein sollen. Das finde ich problematisch. Wir müssen natürlich zwischen rechts und rechtsextrem unterscheiden. Es trägt nur weiter zur Spaltung der Gesellschaft bei, wenn Menschen in die rechte Ecke gedrängt werden, die sich für das einsetzen, was ein großer Teil der Bevölkerung fordert: nämlich eine restriktivere Migrationspolitik und einen sichtbareren Staat. Wer CDU/CSU gleichstellt mit der AfD, hat noch nicht verstanden, worum es geht. Genauso schädlich sind aber auch die Aufwiegelungsversuche und Eskalationsschleifen, die die zum Teil unrealistischen migrationspolitischen Forderungen der Unionsparteien oder der Freien Wähler begleiten. Grundsätzlich müssen wir über unterschiedliche Haltungen in der Migrations- oder der Klimapolitik diskutieren, statt Andersdenkende abzuwerten.