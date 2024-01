Mehr als erwartet Je 35.000 Demonstranten gegen rechts in Frankfurt und Hannover

Die bundesweiten Proteste gegen rechts und für die Demokratie gewinnen deutlich an Zulauf: Am Samstag gingen allein in Frankfurt am Main und in Hannover nach Angaben von Polizei und Veranstaltern jeweils 35 000 Menschen auf die Straße - ein Motto war „Demokratie verteidigen“. Die Veranstaltung habe sehr schnell großen Zulauf bekommen, sagte ein Polizeisprecher in Frankfurt. Auch in anderen Städten kamen Zehntausende Menschen für friedlichen Protest zusammen.