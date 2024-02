Protestwellen in Deutschland Demos gegen Rechtsextremismus – und jetzt?

Ob in Essen, Bochum oder Wuppertal: Auch an diesem Wochenende haben in mehreren Städten Deutschlands Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert. Die Kundgebungen halten an – doch laut der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch ist klar, dass die Protestwelle früher oder später enden wird. „Dauermobilisierung ist wahnsinnig schwierig aufrechtzuerhalten“, sagt die Direktorin der Akademie für Politische Bildung im bayerischen Tutzing. Sie findet das nicht schlimm, schließlich sei Deutschland „keine Demonstrations-Demokratie“, sondern eine repräsentative. Doch was bleibt von den Protesten – abgesehen von Bildern für die jüngeren Geschichtsbücher?