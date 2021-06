„Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ : Neue Stiftung soll Demokratiegeschichte sichtbarer machen

Im Bonner Haus der Geschichte soll einer der Arbeits-Schwerpunkte der neuen Stiftung zur Demokratiegeschichte liegen. Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Der Bundestag hat die Gründung einer neuen Stiftung „Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ beschlossen. Sie soll noch in diesem Jahr ihre Arbeit aufnehmen.

Die Erinnerung an die deutsche Demokratiegeschichte soll künftig besser sichtbar sein. Dazu beschloss der Bundestag am Mittwoch die Errichtung einer Stiftung „Orte der deutschen Demokratiegeschichte“. Sie soll ihren Sitz laut einem von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) erarbeiteten Konzept in Frankfurt am Main haben und den demokratischen Zusammenhalt stärken. Die Aufnahme der Arbeit ist noch in diesem Jahr vorgesehen.

Regelmäßig soll die Stiftung Veranstaltungen auch an anderen Orten durchführen, „insbesondere in den mit der demokratischen Verfassungsentwicklung in Deutschland ebenfalls eng verknüpften Städten Weimar und Bonn“, wie es im Konzept heißt. Auch Forschung zur Demokratiegeschichte will der Bund weiter fördern.

Schwerpunkte seines künftigen Engagements will der Bund unter anderem mit einer Neukonzeption der Dauerausstellungen im Deutschen Historischen Museum in Berlin und im Haus der Geschichte in Bonn setzen. Auch das in Berlin im Bau befindliche Freiheits- und Einheitsdenkmal zur Friedlichen Revolution und Wiedervereinigung oder das Ziel eines Denkmals in Leipzig, dem Schauplatz der „Montagsdemonstrationen“, sind im Konzept enthalten. Weitere erwähnte Orte der Demokratiegeschichte sind unter anderem die Frankfurter Paulskirche, das Hambacher Schloss sowie das Haus der Weimarer Republik.

Die Opposition kritisierte die Umsetzung der Pläne. So sagte der FDP-Abgeordnete Hartmut Ebbing, dass die konkrete Ausgestaltung der Stiftung unklar bleibe und Orte in Ostdeutschland stärker berücksichtigt werden müssten. Simone Barrientos (Linke) und Erhard Grundl (Grüne) kritisierten eine aus ihrer Sicht fehlende Fokussierung auf Menschen und Geschichten. Sie äußerten die Befürchtung, dass zu viel Geld in Orte und Bauten fließen werde.

(c-st/kna)