Große Unternehmen aus NRW machen mit VW, DHL und Evonik – immer mehr Unternehmen kämpfen gegen rechte Hetze

Zuvor habe es flächendeckend kaum Angebote an die erwachsene Bevölkerung gegeben, mehr Kompetenzen zu erwerben, um die digitalen Gefahren von Verschwörungstheorien und Hassreden zu erkennen und sich davor zu schützen. „In Partnerschaft mit Unternehmen, Gewerkschaften und Verbänden wollen die Robert Bosch Stiftung, die Gemeinnützige Hertie Stiftung und das Institute for Strategic Dialogue in London gemeinsam diese Angebotslücke schließen“, heißt es auf der Webseite des „Business Council for Democracy“. In einer einjährigen Pilotphase wurde zunächst ein Schulungsprogramm zur digitalen Mündigkeit entwickelt, das deutschlandweit Menschen im beruflichen Kontext erreichen soll.