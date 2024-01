Sieben Ideen, um selbst aktiv zu werden Wie Einzelne die Demokratie stärken können

Seit den Enthüllungen des Netzwerks Correctiv zum Treffen von Rechtsextremen mit unter anderem Politikern der AfD zieht es viele in Deutschland auf die Straße. Hunderttausend Menschen haben am Samstag in zahlreichen deutschen Städten demonstriert. Allein in Frankfurt am Main und in Hannover gingen nach Angaben von Polizei und Veranstaltern jeweils 35.000 Menschen auf die Straße - ein Motto war „Demokratie verteidigen“. Die Veranstaltung habe sehr schnell großen Zulauf bekommen, sagte ein Polizeisprecher in Frankfurt. Auch in anderen Städten kamen Zehntausende Menschen für friedlichen Protest zusammen.