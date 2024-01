Mehr als 900.000 Menschen bei Demos „Remigriert euch ins Knie“ – kreativer Protest gegen Rechtsextremismus

Demnach waren am Samstag insgesamt rund 360.000 Menschen unterwegs. Am Sonntag gingen den Angaben zufolge etwa 550.000 Demonstranten auf die Straße. Die Demonstrationen seien auch ein Signal an alle in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, „dass sie ganz klar dazugehören“. In München musste der Protest am Sonntag wegen zu großen Andrangs abgebrochen werden. Auch in vielen kleineren Städten protestierten Tausende. In Köln waren 70.000 Menschen unterwegs.