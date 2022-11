Wirtschaftsminister stemmt sich gegen Industrie-Abwanderung Robert Habeck und die Frage der Körpersprache

Es gehe „um die Körperhaltung, mit der man auf den Platz geht“, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag bei der Eröffnung einer Industriekonferenz in Berlin. „Es scheint eine Lust am Herbeireden des Untergangs zu geben, die falsch ist“, sagt Habeck, weil derzeit in einem vielstimmigen Chor der Untergang des Industriestandorts Deutschlands beschrieben wird. Habeck will sich dagegen stemmen. Die Herausforderungen seien riesig, „aber wir werden das hinkriegen, wir werden ein Industrieland bleiben“, sagt Habeck. Die Industriepolitik will er deshalb „ins Zentrum“ seiner Bemühungen im kommenden Jahr stellen. Alterung der Gesellschaft, Fachkräftemangel, Energiekrise und die klimaneutrale Transformation der Wirtschaft – es sei möglich, alles gleichzeitig zu schaffen, wenn man – in Analogie zum Fußball – mit der richtigen Körperhaltung auf den Platz gehe.