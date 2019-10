Großübung „Defender 2020“ : 20.000 US-Soldaten müssen durch Deutschland Richtung Osten fahren

Auch Bundeswehrsoldaten werden an dem Manöver teilnehmen. Hier sind Einheiten der Bundeswehr während des Nato-Manövers «Iron Wolf 2017» in Litauen dabei.

Berlin Insgesamt werden an der militärischen Großübung „Defender 2020“, bei Truppen nach Polen und ins Baltikum verlegt werden, 37.000 Soldaten teilnehmen. Geplant ist die umfangreichste Verlegung von Soldaten aus den USA nach Europa in den letzten 25 Jahren.

So hieß es am Montag in einer Mitteilung der US-Streitkräfte in Europa. So würden 20.000 Soldaten über den Atlantik geschickt. Ziel sei, die Einsatzbereitschaft innerhalb der Nato zu erhöhen und mögliche Gegner abzuschrecken, erklärte das US-Militär.