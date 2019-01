Defekt an Regierungsmaschine: Entwicklungsminister Gerd Müller strandet in Malawi

Entwicklungsminister Gerd Müller strandet in Malawi

Defekt an Regierungsmaschine

Lilongwe Nur wenige Wochen nach dem Defekt an der Maschine, mit der die Kanzlerin nach Argentinien zum G20-Gipfel fliegen wollte, ist erneut ein Regierungsmitglied durch technische Probleme ausgebremst worden.

Denn auf seiner Afrika-Reise muss Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) durch den Ausfall eines Ventils am Montag den geplanten Weiterflug von Malawi nach Sambia verschieben. Die Beschaffung eines Ersatzteils aus Deutschland und die Reparatur dauern vermutlich zwei Tage. Müller und seine Delegation sollten daher am Abend auf eine Linienmaschine aus Lilongwe in die sambische Hauptstadt Lusaka umsteigen.