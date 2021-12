Debatte um nationales Register : Ohne zentrales Impfregister wird es kaum gehen

Meinung Der Ethikrat hat sich dafür ausgesprochen, auch der Bundesdatenschutzbeauftragte hält die Hürden für überwindbar – warum also weiter Zeit verlieren? Selbst ohne Impfpflicht lägen die Vorteile eines solchen Registers auf der Hand.

Die Pläne sind auf dem Tisch, die Entscheidung im Bundestag ist eine Frage der Zeit. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine Abstimmung über eine allgemeine Corona-Impfpflicht für Februar in Aussicht gestellt, vielleicht auch schon früher. Aber noch bevor die 736 Abgeordneten – im Übrigen frei und ohne Fraktionszwang – darüber entscheiden, wer und ab wann verpflichtet werden soll, sich gegen Covid impfen zu lassen, geht es um eine andere, nicht weniger wichtige Frage: Nämlich, wie das Ganze überhaupt kontrolliert werden kann und sollte.

Die Debatte um ein nationales Impfregister hat Fahrt aufgenommen, die Meinungen dazu klaffen auseinander – innerhalb der Regierung, sogar innerhalb der Parteien . Während etwa Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) dafür plädiert, zeigt sich Kanzler Scholz skeptisch, während SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert eine zentrale Erfassung von Impfdaten bereits offen ablehnt. Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat nun im Interview mit der „FAZ“ Zweifel geäußert: "Bei nationalen Registern, die Daten über die gesamte Bevölkerung speichern, bin ich stets zurückhaltend", so Buschmann wörtlich, Datenschützer befürchteten „hier den Einstieg in einen umfassenden Zugriff des Staates auf alle Gesundheitsdaten der Bürgerinnen und Bürger".

So weit, so nachvollziehbar – wäre da nicht der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber, der ein Impfregister sehr wohl für „machbar“ hält. „Datenschutzrechtlich unmöglich ist ein nationales Impfregister nicht", sagte Kelber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bedingung wäre, dass die Bundesregierung konkrete Ziele benennen müsse, um die Notwenigkeit begründen zu können – eine Hürde, die wahrlich nicht unüberwindbar ist. Klare Ziele benennen, das macht eine Regierung hauptberuflich, sollte man meinen. Es scheint, als scheue man sich weiterhin, die Minderheit zu verschrecken, die sich bisher nicht hat impfen lassen. Deshalb ein Impfregister von vornherein abzulehnen, ist eine Bankrotterklärung der Bürokratie. Auch wenn Kevin Kühnerts Argument, die Ämter seien administrativ ohnehin schon überlastet, nicht außer Acht gelassen werden darf.

Auch die Reaktion der Kassenärztlichen Vereinigung, die sich gegen eine Impfpflicht und ein nationales Register ausspricht mit der Begründung, ihre Kräfte jetzt ins Impfen stecken zu wollen, zeugt vor allem von Überlastung und Hilflosigkeit. Eine Alternative aber präsentiert sie nicht. Was, wenn einfach nicht genug Menschen zum Impfen kommen? Was, wenn das so bleibt, selbst wenn eine Impfpflicht entschieden ist? Sollen Stichproben ernsthaft Aufschluss über die Quoten geben, oder gar diejenigen abschrecken, die sich komplett verweigern und radikalisieren? Und wem sollen diese Stichprobenkontrollen aufgebürgt werden? Auch die binden Kräfte, wo kaum welche sind.