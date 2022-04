Waffenlieferungen an die Ukraine : Das Dilemma des Olaf Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt an einer Kabinettssitzung im Kanzleramt teil. (Archiv) Foto: dpa/John Macdougall

Analyse Berlin Selten zuvor waren die Angriffe aus den Regierungsfraktionen auf den Kanzler so scharf wie in der Debatte um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Doch Scholz bleibt sich treu und wägt in einem schwierigen Dilemma die Fragen von Krieg und Frieden ab. Steht er bald allein vor den internationalen Partnern und ohne eigene Mehrheiten zu Hause da?