Debatte um Schutzkleidung : Maskenpflicht ohne Masken funktioniert nicht

Berlin In Österreich darf man wegen der Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus Supermärkte nur noch mit Schutzmaske betreten. In Deutschland wäre eine solche Vorschrift gar nicht möglich, da es nicht genug Masken gibt. Dieser Engpass muss dringend behoben werden.

Ob eine Maskenpflicht in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln nützlich wäre, so lange das Corona-Virus grassiert, darüber muss man in Deutschland leider nicht diskutieren. Denn es sind nicht genug Masken vorhanden, um die Bürger auch damit auszurüsten. Noch nicht einmal das medizinische Personal verfügt über ausreichend Material, um sich selbst zu schützen.

Nur wenn man eine Maskenpflicht einführen wollte, wofür manches spricht, dann kann diese nur mit Material erfüllt werden, das auch wirklich schützt. Denn ein Pseudo-Schutz, bei dem sich die Menschen in falscher Sicherheit wiegen, kann auch das Gegenteil von dem bewirken, was erreicht werden soll.

Die Bundesregierung muss dringen den zynischen Geschäftemachern das Handwerk legen, die nun Schutzausrüstung und auch anderes medizinisches Gerät, das dringen in der Coronakrise gebraucht wird, zu Mondpreisen verkaufen. Wer zudem Schrott produziert und diesen mit gefälschten Zertifikaten an Kliniken, Praxen und Privatleute verkauft, sollte mit hohen Strafen rechnen müssen.

In einer solchen Notlage können die Behörden Schutzmaterial beschlagnahmen. Der bessere Weg wäre es aber, wenn die Bundesregierung mit geeigneten Firmen Verträge abschließt, dass diese in der Krise Schutzmasken produzieren - und zwar solche, die auch tatsächlich Schutz vor eigener Ansteckung und vor Ansteckung anderer bietet.

In vielen Bereichen ist Deutschland auf die Coronakrise gut vorbereitet. Das gilt zum Beispiel für die hohe Zahl an Intensivbetten und Beatmungsgeräten. Und auch wenn es immer wieder Engpässe bei den Coronatests gibt, ist die Zahl der täglichen Tests im internationalen Vergleich hoch. Schlecht vorbereitet ist das Gesundheitssystem aber mit Blick auf die Schutzkleidung für das Personal und auch bei Masken für die Bevölkerung im freien Verkauf. Es gab nicht genug Vorräte in Kliniken, für Praxen und in der Altenpflege. Misslich ist zugleich, dass Deutschland diese nun lebenswichtigen Gegenstände nicht in ausreichendem Maß selbst produzieren kann. Die Produktion muss nun erst einmal hochgefahren werden.