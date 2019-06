Debatte um Organspende : Zwischen Unversehrtheit und Tod auf der Warteliste

Die Zahl der Organspenden in Deutschland ist im europaweiten Vergleich niedrig. Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Darf der Staat die Entnahme von Organen zulassen, wenn der Verstorbene zu Lebzeiten nicht widersprochen hat? Um diese Frage ringt das Parlament.

In einer teilweise emotionalen und persönlichen und ebenso ernsthaften Debatte hat der Bundestag darüber beraten, wie die Zahl der Organspenden in Deutschland erhöht werden kann. Einigkeit herrschte darüber, dass in Zukunft mehr Menschen geholfen werden soll, die auf ein Spenderorgan warten.