Debatte um Migration Innenministerin Faeser ordnet mehr Grenzkontrollen an

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese hat sich offen gezeigt für eine Ausweitung der Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. „Die rechtssichere Zurückweisung an den Grenzen kann eine mögliche Handlungsoption sein, sofern dieser Vorschlag einer europarechtlichen Prüfung standhält“, sagte Wiese unserer Redaktion. Er sei „sehr dafür, die Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen zu verlängern, um irreguläre Migration und Schleuserkriminalität weiter wirksam bekämpfen zu können“, so der SPD-Politiker. Er betonte zugleich, man fange nicht bei Null an. „Wir haben in den vergangenen Monaten bereits eine Vielzahl verschärfender Maßnahmen beschlossen und unseren Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse eingeräumt. Nach dem Attentat in Solingen legt die Bundesregierung mit dem vereinbarten Sicherheitspaket schnell und entschlossen nach“, sagte Wiese. Er sei sehr sicher, dass das Deutsche Bundestag dieses Paket zügig umsetzen werde. „Eine erste Lesung in dieser Woche wäre ein wichtiger Schritt. Ich hoffe dabei auf eine breite parlamentarische Unterstützung“, so der SPD-Politiker weiter.