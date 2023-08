Kinderarmut und Armutsgefährdung Kindergrundsicherung nicht übers Knie brechen

Jedes fünfte Kind lebe in Deutschland in Armut. Das dürfe sich eine Wohlstandsgesellschaft nicht mehr leisten. Das sind die zentralen Aussagen, mit denen die Familienministerin Lisa Paus die Anfang 2025 geplante Einführung der Kindergrundsicherung begründet. Doch die Grüne beruft sich auf statistische Daten, die nicht direkt Kinderarmut belegen, sondern die Armutsgefährdung der Kinder in einkommensschwachen Familien. Tatsächlich lebt jedes fünfte – oder bereits fast jedes vierte – Kind in einer Familie, die nach einer international gängigen Definition als armutsgefährdet gilt, weil ihr Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesellschaft beträgt. Armutsgefährdung ist nicht bereits mit Armut gleichzusetzen. Das Problem stellt sich mithin weniger dramatisch und akut dar als dargestellt.