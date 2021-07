Debatte um Impfpflicht : Unangemessener Eingriff in die Freiheitsrechte

Ein junger Mann erhält eine Corona-Impfung (Symbolbild). Foto: dpa/Alberto Ortega

Meinung Berlin Erneut ist die Debatte um eine Impfpflicht in Deutschland aufgeflammt. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat sie wieder in den Fokus gerückt. Doch das wäre inakzeptabel. Kein Staat darf seine Bürger zu einer Impfung zwingen – außer in ganz besonderen Notsituationen.