Schutz vor Masern: Impfen ist eine Notwendigkeit

Meinung Berlin Seit Jahren debattieren die Gesundheitspolitiker über eine Impfpflicht. Bislang mochte niemand das heiße Eisen anfassen. Jetzt liegt es Minister Jens Spahn, auf dem der Druck für eine Entscheidung lastet.

Gesundheitsminister Spahn ist nicht der erste Ressortchef, der sich mit der Frage auseinandersetzen muss, ob es in Deutschland eine Impfpflicht geben sollte. Die Frage wird in Deutschland seit Jahren debattiert. Bislang mochte keiner das heiße Eisen anfassen. Seit Beginn der Debatte ist immerhin die Verbindlichkeit fürs Impfen erhöht worden, indem Eltern beraten werden müssen, wenn sie ihr Kind in einer Kita anmelden.