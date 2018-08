Debatte um Dienstpflicht: Gegenwind für die CDU

Eine allgemeine Dienstpflicht könnte zum Beispiel in Krankenhäusern und Pflegeheimen abgeleistet werden. Foto: AP, AP

Berlin/Düsseldorf CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat eine Debatte über eine „allgemeine Dienstpflicht“ angestoßen. Während Teile der Union gerne den Wehrdienst wiederhätten, sehen Experten hohe rechtliche Hürden. Auch die Reaktion aus NRW ist skeptisch.

Ihre Initiative wurde in der CDU teils dankbar aufgenommen. „Ich begrüße eine allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen. Jeder sollte bereit sein, seinem Land ein Jahr lang etwas zurückzugeben“, sagte Gregor Golland, führender Innenpolitiker der NRW-CDU. Frieden und Freiheit würden sich nicht von alleine sichern. Die Junge Union (JU) forderte ein „verpflichtendes Gesellschaftsjahr“ für alle Schulabgänger. Diese sollten dann selbst entscheiden, ob sie es in der Bundeswehr oder in einer sozialen Einrichtung absolvieren wollen.