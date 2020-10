Debatte um CDU-Parteitag : Merz hält Absage für nicht endgültig

Berlin Friedrich Merz geht nach wie vor davon aus, dass es noch in diesem Jahr einen CDU-Parteitag geben könnte. In der Angelegenheit sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, sagt er. Es gehe um die Handlungs- und Führungsfähigkeit der Partei.

Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz geht davon aus, dass bei seiner Forderung, noch dieses Jahr einen Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden abzuhalten, noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Er bemühe sich darum, dass die CDU im Interesse ihrer Handlungs- und Führungsfähigkeit in dieser Frage zu einer Entscheidung komme, sagte Merz am Dienstagabend beim Jahresempfang des Wirtschaftsrats der CDU Hessen im Kloster Eberbach im Rheingau. „Mein Eindruck ist, das wird auch in den nächsten Tagen sich so verdichten“.