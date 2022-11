CDU/CSU mauert – SPD zuversichtlich — FDP macht Kompromissangebot : Debatte um Bürgergeld in vollem Gang

Die Debatte zum Bürgergeld ist in vollem Gang. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Köln Das Bürgergeld war am Montag am Widerstand der Unionsparteien im Bundesrat gescheitert. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat soll nun einen Kompromiss finden. So argumentieren die Parteien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Bürgergeld war am Montag am Widerstand der Unionsparteien im Bundesrat gescheitert. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat soll nun einen Kompromiss finden. Laut dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), wollen CDU und CSU im Vermittlungsverfahren den Verzicht auf die von der Koalition beschlossenen sanktionsfreie Vertrauenszeit erreichen. „Es darf keinen Zweifel daran gelassen werden, dass Sanktionen von Anfang an verhängt werden können“, sagte Frei der „Augsburger Allgemeinen“. Den Weg zu einem „bedingungslosen Grundeinkommen“ werde die Union nicht mitgehen. „Wer das Prinzip „Fördern und Fordern“ aufgeben will, kann von uns keine Zustimmung erwarten“, kündigte Frei an.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, widersprach der Darstellung der Union. „Es gibt keine sanktionsfreie Zeit“, sagte sie. Vom ersten Tag an seien Bezieherinnen und Bezieher des Bürgergeldes zur Mitwirkung verpflichtet. Wer mehrfach Termine beim Jobcenter nicht wahrnehme, könne mit Sanktionen belegt werden. „Wir wollen kein bedingungsloses Grundeinkommen“, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete. Sie blickt nach eigenen Worten optimistisch auf das Vermittlungsverfahren zum Bürgergeld. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch im Vermittlungsausschuss einen guten Kompromiss finden werden“, sagte Mast am Dienstag im Deutschlandfunk. Wie eine Verständigung erreicht werden kann, ließ Mast nicht erkennen.

Sehr wohl aber die FDP, die erneut Signale für einen möglichen Kompromiss zwischen Ampel-Koalition und der oppositionellen Union ausgesendet hat. „Es bringt ja nichts, wenn alle auf dem Baum bleiben“, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vor den Gesprächen im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat.

Die Union verbreite „Märchen, wenn sie die die ersten sechs Monate als sanktionsfreie Zeit darstellt“, meinte Dürr. Es sollten nur die möglichen Sanktionen für Empfänger wegfallen, die am Anfang des Bezugs ohnehin keine Relevanz haben. Ziel dabei sei es, Bürokratie abzubauen. „Aber wenn die Union dieses Symbol braucht, bin ich dafür offen, Sanktionsmöglichkeiten beizubehalten.“ Die Union hat sich gegen die geplante „Vertrauenszeit“ von einem halben Jahr gewandt, in der Bürgergeld-Beziehern bei Fehlverhalten praktisch keine Leistungskürzungen drohen.

Der FDP-Politiker schloss aber aus, allein die Beträge der heutigen Hartz-IV-Sätze zu erhöhen, wie dies die Unionsspitzen gefordert hatten. „Wenn wir nur die Regelsätze erhöhen, wie die Union das will, verringern wir den Anreiz, eine Arbeit aufzunehmen.“ Tatsächlich wolle die Koalition mit dem Bürgergeld bei Aus- und Weiterbildung und bei der Teilzeitarbeit zusätzliche Arbeitsanreize schaffen.

Mit dem Bürgergeld soll zum 1. Januar kommenden Jahres das derzeitige Hartz-IV-System abgelöst werden. Der monatliche Regelsatz für alleinstehende Erwachsene soll mit der Reform von 449 auf 502 Euro steigen. Dem stimmt auch die Union zu. Sie lehnt aber andere wichtige Teile der Reform ab, etwa die Erhöhung des sogenannten Schonvermögens und auch die geplanten Karenzzeiten.

(dpa/epd)