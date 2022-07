Streit um Laufzeitverlängerungen : SPD-Fraktionsvize kritisiert Lindner-Vorstoß in Atomdebatte

Berlin Die Debatte um die Energiesicherheit wird intensiver: Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch hat am Sonntag kritisch auf Äußerungen von Bundesfinanzminister Christian Lindner zur Stromproduktion in Deutschland reagiert.

„In Krisenzeiten sind wirkliche Lösungen gefragt und keine populistischen Schnellschüsse. Bislang haben alle seriösen Prüfungen ergeben, dass Atomkraft die teuerste und unsicherste Energieform ist, die gerade für Deutschland nicht das Gasproblem löst“, sagte Miersch unserer Redaktion. „Aber natürlich gehören alle Optionen immer wieder geprüft, was das Bundeswirtschaftsministerium gerade vor dem Hintergrund der erheblichen Probleme französischer Atomkraftwerke macht“, sagte der SPD-Politiker. „Ich erwarte von Verantwortungsträgern, dass sie diese Untersuchungen seriös abwarten“, so Miersch.

Die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang will derweil weitere Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig zur geplanten Gasumlage im Herbst. Lang sagte am Sonntag im ZDF-Sommerinterview: „Wenn wir jetzt eine Gasumlage machen, dann müssen gleichzeitig weitere Entlastungen kommen - also noch in diesem Jahr, in diesem Herbst, müssen wir Entlastungen auf den Weg bringen.“