Innere Sicherheit : Regierung ist Zahl der inhaftierten Islamisten unbekannt

Berlin/Düsseldorf Seit den Attentaten von Wien und Dresden wird vermehrt über islamistische Gefährder dabattiert. Einem Zeitungsbericht zufolge hat die Bundesregierung aktuell aber keinen Überblick darüber, wie viele Islamisten in Deutschland inhaftiert sind und wann sie freikommen.

Manche Länder nennen nur eine grobe Zahl, Hessen spricht von einer „einstelligen Zahl im oberen Bereich“, Thüringen von einer „einstelligen Zahl“. 13 andere Länder machen exakte Angaben. Besonders viele Islamisten sitzen demnach in Nordrhein-Westfalen - nämlich 36 - und in Bayern - dort sind es 31 - in Haft. Mehrere Länder befürchten einen Verstoß gegen den Datenschutz, wenn sie sagen, wann Verurteilte freikommen.

Hessen gibt an, dass mehrere Islamisten zwischen 2021 und 2025 freikommen, in Sachsen steht eine Entlassung in den kommenden Monaten an. In Sachsen-Anhalt kommen zwei noch 2021 frei. Das Saarland entlässt bis 2022 drei. Fünf werden in Baden-Württemberg bis 2023 freikommen. In Bayern werden sechs bis 2024 entlassen.