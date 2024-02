Pistorius mahnt zur Vorsicht Debatte über europäische Atomwaffen hält an

Auch Pistorius mahnte mit Blick auf Trump zur Vorsicht. Man müsse dessen Androhungen „einerseits zur Kenntnis nehmen, aber andererseits sich nicht beirren lassen, was wir in Europa zu tun haben“, sagte er am Mittwochabend in den ARD-„Tagesthemen“. Im RND betonte er: „Trump ist Trump. Man muss mit allem rechnen.“ Der Verteidigungsminister warnte zugleich: Jeder, „der das transatlantische Band zerschneidet oder auch nur überspannt, gefährdet sowohl seine geopolitischen als auch seine strategischen Interessen“. Allerdings sei es auch keine neue Erkenntnis, dass Europa mehr tun müsse für seine Verteidigung. Dies geschehe jetzt aber auch im Rahmen der Nato.