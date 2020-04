Corona-Krise : Stark durch die Krise

Berlin Dieses Osterfest ist eine Prüfung. Wir sind nicht im Gefängnis, aber wir sind nicht frei.

Wir dürfen uns nicht so verhalten, wie wir das Leben kennen und lieben. Zur Familie fahren, Eltern und Enkel drücken oder mit Freunden für die Kinder im Garten oder im Park Ostereier verstecken – alles verboten. Auch kein Theater, kein Kino, kein Konzert, kein Fußball. Wir, die freiheitsliebende und an die Freiheitsrechte so gewöhnte – mitunter auch verwöhnte – Nation muss stillhalten. Und wir dürfen nicht einmal in die Kirche gehen, um den Kummer darüber im gemeinsamen Gottesdienst zu lindern und Schulter an Schulter Hoffnung zu schöpfen. Dabei ist es doch das Fest der Hoffnung.