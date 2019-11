Merkmal im Diskriminierungsverbot : Opposition will „sexuelle Identität“ ins Grundgesetz aufnehmen

Berlin Das Grundgesetz sagt, niemand darf wegen Herkunft, Religion, Geschlecht und vielen anderen Merkmalen diskriminiert werden. Die sexuelle Identität wird nicht erwähnt. Grüne, Linke und FDP fordern jetzt eine Überarbeitung.

Grüne, Linke und FDP haben eine Aufnahme der "sexuellen Identität" als weiteres Merkmal in das Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes gefordert. Der Bundestag befasste sich in der Nacht zu Freitag in erster Lesung mit einem Gesetzentwurf, nach dem Artikel 3 Absatz 3 im Grundgesetz entsprechend ergänzt werden soll. Damit solle 70 Jahre nach Verabschiedung des Grundgesetzes auch die letzte von den Nationalsozialisten verfolgte Gruppe ausdrücklich geschützt werden, hieß es zur Begründung. Der Entwurf wurde zur Beratung an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz weitergeleitet.