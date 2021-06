Zeugnisse der SED-Diktatur : Stasi-Unterlagen-Archiv ins Bundesarchiv überführt

Roland Jahn, scheidender Leiter der Stasiunterlagenbehörde, geht bei einem Fototermin auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg durch einen Aktenraum. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin In Berlin sind die Stasi-Unterlagen ins Bundesarchiv überführt worden. Begleitet wurde das von einem Festakt, bei dem der bisherige Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde verabschiedet wurde.

Die Überführung des Stasi-Unterlagen-Archivs ins Bundesarchiv ist am Donnerstag mit einem Festakt in Berlin begleitet worden. Die Feierstunde im Zeughaushof des Deutschen Historischen Museums fand am Jahrestag des DDR-Volksaufstandes von 1953 statt. Dabei wurde auch der bisherige Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn, verabschiedet.