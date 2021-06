Aufarbeitung der SED-Diktatur : Bundesregierung will DDR-Zwangsadoptionen erforschen lassen

Berlin Um staatliches Unrecht in der DDR weiter zu untersuchen, ruft die Bundesregierung zur Erforschung von Zwangsadoptionen in der SED-Diktatur auf. Bislang sei das Thema kaum untersucht worden, wie das Innenministerium erklärt.

Die Bundesregierung will ein unabhängiges Forschungsprojekt zum Thema politisch motivierte Adoptionen in der DDR in Auftrag geben. Damit solle die Aufarbeitung von staatlichem Unrecht in der SED-Diktatur fortgeführt und ein hierzu ergangener Beschluss des Deutschen Bundestages umgesetzt werden, teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag in Berlin mit. Bedeutung, Umfang und historische Dimension dieses Themas seien trotz der gravierenden Auswirkungen auf die Betroffenen kaum erforscht, hieß es.